VIOLENCIA SEXUAL
Detenido en Palma un monitor de voleibol por violar a una menor de 15 años y dejarla embarazada
El hombre había invitado a la chica a comer en su domicilio y la obligó a mantener relaciones sexuales
Xavier Peris
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un joven de unos 25 años, monitor de voleibol, por violar a una chica de quince años a la que entrenaba, y que quedó embarazada. Aunque la agresión habría ocurrido en junio, la adolescente no presentó la denuncia hasta el pasado viernes.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio en casa del hombre, que trabaja como monitor de voleibol como clases extraescolares. La víctima es una chica de quince años que asiste a estas clases. Según relató a la Policía, el joven la había invitado a ella y a una compañera a comer en su casa. Cuando la otra chica se fue, el hombre la había obligado a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad.
Durante los días siguientes, el presunto agresor trató de hablar con ella a través de las redes sociales, pero la adolescente le bloqueó porque no quería tener ningún contacto. Unas semanas después descubrió que se había quedado embarazada y se tuvo que someter a un aborto.
El pasado viernes la joven acudió acompañada de unos familiares a la sede de la Jefatura de la Policía Nacional para presentar denuncia por la agresión sexual. La Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía le tomó declaración y ese mismo día arrestó al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor de quince años.
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