Homicidio
Detenido un hombre por el presunto asesinato de su mujer en un posible caso de violencia de género en Huelva
La víctima, de 47 años, que fue encontrada por los agentes en la playa Punta del Caimán, presentaba múltiples heridas de arma blanca
Victoria Flores
Un hombre de 60 años ha sido detenido por la Guardia Civil en Isla Cristina después de haber asesinado presuntamente a su pareja, una mujer de 47 años, en un posible nuevo caso de violencia de género. Según Efe, los agentes se encontraron con el cuerpo de la víctima en la playa Punta del Caimán del municipio onubense, que presentaba múltiples heridas de arma blanca.
En un comunicado, la Guardia Civil de Huelva detalla que el cuerpo sin vida ha sido localizado alrededor de las 9:00 de la mañana. La Benemérita investiga los hechos y ha procedido a la detención de la pareja de la víctima por su presunta relación con los hechos. "Todas las hipótesis permanecen abiertas, sin descartarse que pudiera tratarse de un caso de violencia de género", insisten los agentes en el comunicado.
De confirmarse, sería la víctima número 12 por violencia machista en lo que va de año en la ocmunidad. Hasta ahora, Andalucía concentra 11 de las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año y cerca del 27% de las víctimas registradas en el Sistema VioGén del Ministerio del Interior. 27.885 casos activos acumula Andalucía hasta este pasado julio. 27.885 mujeres asediadas por el machismo. Un número que, por desgracia, no para de aumentar.
Fuente: El Correo de Andalucía
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