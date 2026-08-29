Detienen a dos canteranos del RCD Mallorca, por grabar a escondidas desde un armario un encuentro sexual con una menor

Dos canteranos del RCD Mallorca, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por la Policía Nacional por un presunto delito de corrupción de menores por grabar desde un armario relaciones sexuales con una adolescente sin que mediara el consentimiento de esta para dicha grabación. La Fiscalía de Menores investiga al acusado que aún no ha alcanzado la mayoría de edad. Nada más tener conocimiento de los hechos, el club bermellón ha expulsado de inmediato a los dos jugadores de la cantera.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 14 de agosto en una vivienda donde residen varios jóvenes de la cantera del Real Mallorca. Una adolescente se encontraba en el lugar y decidió mantener relaciones sexuales consentidas con el luego detenido de 18 años. En un momento dado, la menor se percató de que alguien estaba grabando con el móvil el encuentro sexual desde un armario. Se trataba de un menor y había contado con la aquiescencia del adulto.

Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, la víctima puso fin de inmediato al encuentro sexual y se marchó del domicilio. A continuación interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional. Agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) abrieron de inmediato una investigación para esclarecer los hechos.

Al tomar declaración a la menor, esta confirmó que se encontraba manteniendo relaciones sexuales consentidas con el adulto, de 18 años. De repente se dio cuenta de que había alguien dentro del armario grabando la escena con el teléfono móvil. También se percató de que el adulto con el que tenía el encuentro sexual era conocedor de esto y decidió poner fin y marcharse de inmediato del inmueble.

A disposición judicial

Una vez que estaba perfectamente identificados los dos autores, los agentes de la UFAM detuvieron a los dos canteranos del Mallorca por un presunto delito de corrupción de menores. El adulto fue puesto a disposición judicial esta semana en los juzgados de Vía Alemania y el adolescente ante la Fiscalía de Menores.

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Una vez que trascendió al RCD Mallorca que dos jugadores de la cantera habían sido detenidos por un presunto delito de corrupción de menores, el club bermellón actuó de inmediato y decretó la máxima medida disciplinaria: la expulsión del club de ambos jugadores procesados.

Fuente: Diario de Mallorca