El matrimonio muerto en Valencia sufrió un atrapamiento por succión al taponarse el sistema de absorción del spa

Patrick Joseph Tobin y Thomasina Tobin (de soltera McArdle), la pareja británica de 48 y 51 años, respectivamente, muerta en Cullera (Valencia) mientras disfrutaban de un baño en el jacuzzi del chalé de lujo que habían alquilado junto con sus dos hijos adolescentes para pasar dos semanas de vacaciones, fueron víctimas de uno de los accidentes con resultado letal más comunes en los spa domésticos y que han obligado a los fabricantes a introducir sistemas de seguridad supletorios para evitarlos.

Se trata de un fenómeno conocido como atrapamiento por succión y se produce cuando se obtura el sistema de absorción del agua que vuelve a la bañera por los orificios de los impulsores una vez pasa por el filtro y la bomba los inyecta de nuevo en el vaso de baño a través de los múltiples chorros.

Esa es la principal hipótesis que manejan los agentes del Equipo de Policía Judicial de Almussafes, que lleva la investigación en solitario -el grupo de Homicidios solo acudió en los primeros momentos y se retiró a las pocas horas, en cuanto se determinó que se trataba de una doble muerte accidental sin intervención de terceros-, a partir de la información obtenida de la inspección ocular llevada a cabo por el laboratorio de Criminalística de la Comandancia de València y del análisis de los cadáveres llevado a cabo tanto en el lugar donde se produjo su muerte, esa planta baja del chalé de lujo bautizado como Villa Luna, uno de las tres que forman el exclusivo complejo ubicado en la urbanización Colina del Sol de Cullera.

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, los cuerpos de ambos presentan marcas dejadas por los sistemas de succión de la bañera, principalmente el hombre. De hecho, las huellas son tan profundas que produjeron heridas sangrantes y prueban que se sentó sobre los sistemas de absorción.

Ella intentó rescatarlo

Por esa razón, la hipótesis más probable y, desde luego, la que están barajando como prioritaria los agentes a la luz de todos esos datos, es que fue el hombre quien se quedó atrapado por ese sistema de succión, inmovilizándolo contra el fondo de la bañera, y que fue su mujer quien trató de auxiliarlo. De hecho, todo apunta a que las marcas, con cortes y heridas, apreciadas en el cuerpo de ella obedecen a la lucha desesperada por separar a su marido del vano plástico del jacuzzi y a las caídas derivadas de ese esfuerzo, así como a los arañazos de él en ese intento desesperado por tratar de salir.

En el momento en que los sistemas de absorción de un jaccuzi se obturan, bien por taponarlos con el propio cuerpo -existen casos en los que se han atascado incluso con el pelo de una melena larga, por ejemplo- o bien por un fallo del sistema, se produce un vacío que genera una fuerza equivalente a entre 150 y 200 kilos, en función de cada aparato. Para entenderlo, baste con decir que muchos de los casos mortales registrados en estos entornos se produjeron por ahogamiento, porque la persona no pudo vencer esa fuerza de succión.

En el caso de Cullera, será la Guardia Civil o los peritos expertos que pueda designar la jueza titular de la plaza 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca, que estaba de guardia cuando fue descubierto el siniestro y acordó el levantamiento de los cuerpos, quienes determinen si el accidente se debió a un uso indebido del spa o si, por el contrario, hubo un fallo que provocó ese atrapamiento inicial por el sistema de succión del agua.

Pero, ¿por qué murieron?

Dado que los forenses han determinado con seguridad, en ese informe preliminar de la autopsia remitido ya al juzgado y del que tiene constancia la Guardia Civil, que ninguno de los miembros de la pareja murió ahogada, la pregunta surge sola: ¿Por qué se produjo entonces la doble muerte?

Los cuerpos de ambos estaban fuera de la bañera, lo que demuestra que en algún momento lograron que Patrick dejara de estar atrapado y que ambos pudieron llegar a salir, aunque mínimamente, ya que los dos cadáveres estaban caídos al pie del jacuzzi, justo en el escalón de salida.

Ese hecho, junto con las clarificadoras marcas que presentan ambos cuerpos, principalmente el de él, y la ausencia de señales visibles de una intoxicación por inhalación -la electrocución está totalmente descartada-, apunta a un incidente cardiopulmonar por estrés agudo.

En otras palabras, de confirmarse este hecho, ambos habrían muerto por la extenuación de sus organismos derivada del esfuerzo titánico de él por vencer esa fuerza de succión y de ella por ayudarle tirando de él en vano, junto con el terror creciente por la desesperación de no conseguir solventar la situación, lo que habría provocado un incidente cardiaco agudo combinado, probablemente, con un colapso de los pulmones.

Tardaron horas en avisar

Otro de los puntos que, en un primer momento, llevaron a pensar que podía haber habido algo más que un accidente es que el primer forense que acudió al levantamiento de los cuerpos ya detectó que la muerte se había producido más de 12 horas antes del aviso.

El misterio lo aclaró la Guardia Civil. Patrick y Thomasina estaban de viaje con sus dos hijos adolescentes, una chica de 16 años y un chico de 14, con necesidades especiales. La familia había llegado a Villa Luna el día 22 y se iba a quedar hasta el 6 de septiembre.

Sobremesa en el jacuzzi

Dos días después de la llegada, el 24, los cuatro comieron juntos una barbacoa y, después de un rato de piscina, sobre las tres de la tarde, los padres decidieron tomar un baño en el jacuzzi, mientras sus hijos se retiraban a sus cuartos.

Alrededor de las siete de la tarde, el chico fue a buscar a sus padres. Los encontró fuera del jacuzzi, tendidos en el suelo, e interpretó que estaban dormidos, por lo que regresó a las plantas altas y no alertó a su hermana porque, contaría después, no quiso molestarlos.

Los dos hermanos, con necesidades especiales, se hicieron la cena y se acostaron pronto porque el plan familiar incluía ir a la playa al día siguiente.

Sobre las 5.00 horas ya del día 25, el niño fue a buscar de nuevo a sus padres y se asustó al ver que no estaban en su habitación y que la cama estaba intacta, por lo que regresó a esa planta baja que alberga el jacuzzi, un par de duchas de pared y un pequeño salón para descansar.

Al verlos exactamente en la misma postura que la tarde anterior, se dio cuenta de que algo malo pasaba y fue en busca de su hermana. A partir de ahí, llamaron a un familiar de ambos, residente en Reino Unido, quien les aconsejó buscar ayuda entre el vecindario.

Deambulando por la calle

Y fue así, deambulando asustados por la calle, como los encontró un vecino casi una hora después. Como pudo, dada la barrera idiomática y las circunstancias de ambos menores, con necesidades especiales, se comunicó con ellos y, consciente de que algo grave les había sucedido a sus padres, acabó llamando al teléfono de Emergencias 112 y pidiendo ayuda médica urgente.

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Minutos después, la Guardia Civil atendía a ambos hermanos a la puerta del chalé, al que ya no habían vuelto a entrar, temerosos tras lo sucedido. Los dos menores están recibiendo desde el primer momento asistencia psicológica y, desde el jueves, se encuentran con tres familiares desplazados desde el Reino Unido, con los que se han alojado en un hotel mientras concluyen los trámites administrativos y judiciales para poder repatriar los cuerpos de Thomasina y Patrick.

Fuente: Levante - EMV