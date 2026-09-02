Canarias
Muere un turista de 70 años mientras se bañaba en Lanzarote
El varón desapareció tras adentrarse en el mar para nadar en la playa de Los Pocillos, en la localidad turística de Puerto del Carmen
Bruno Betancor
Un turista de 70 años ha fallecido este miércoles, 2 de septiembre, en la playa de Los Pocillos, en Puerto del Carmen (municipio de Tias), en Lanzarote, después de entrar al mar para nadar y no regresar a la zona donde se encontraba su esposa.
El suceso tuvo lugar frente al hotel Jameos, en el municipio de Tías. El aviso fue dado por el servicio de playas después de que una mujer comunicara que su marido, que vestía bañador azul, se había marchado a nadar y no conseguía localizarlo.
Según la información difundida por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Tras recibirse la alerta a las 14.16 horas por parte del servicio de playas, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al hombre.
Activado un dispositivo de búsqueda en el mar
En la intervención participaron diferentes servicios de emergencia y seguridad. La alerta fue trasladada a Salvamento Marítimo, mientras también se movilizó un helicóptero y se informó a la Policía Local de Tías.
El dispositivo permitió finalmente localizar al hombre desde el aire. El helicóptero dio con su posición y, posteriormente, los bomberos procedieron a recogerlo.
Sin embargo, los servicios de emergencia confirmaron que el turista había fallecido.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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