Los guardias civiles heridos en Murcia tras la embestida de una narcolancha se recuperan

Tres agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Región de Murcia heridos este miércoles se recuperan después de que una narcolancha a la que perseguían en una patrullera rápida les embistiera, precisando uno de ellos cinco puntos de sutura. El secretario general territorial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan García Montalbán, explicó que, 24 horas después del golpe, los efectivos comenzaron a sufrir dolores cervicales.

Aunque la intervención concluyó con la detención de los dos ocupantes de la lancha, el suceso pone en evidencia, explican desde la asociación, "el altísimo nivel de riesgo y la vulnerabilidad con la que operan las tripulaciones".

En este caso, la Benemérita perseguía en un amplio dispositivo coordinado por tierra, mar y aire en las inmediaciones de Cabo Cope, dentro del término municipal de Águilas, a una embarcación rápida equipada con dos potentes motores y cargada con veinte garrafas de gasolina empleadas habitualmente para el repostaje en alta mar.

Los agentes aprovecharon que los ocupantes tuvieran que repostar los motores para interceptar la embarcación gracias a un helicóptero del Cuerpo y a la patrullera semirrígida arreglada hace unos días. El momento más sensible de estas operaciones, afirma Montalbán, es precisamente cuando se acercan para interceptarlas, ya que "intentan evadirse golpeando las patrulleras de la Guardia Civil".

Zona donde fue acometida la embarcación del Servicio Marítimo en Águilas. / AUGC

Desde la AUGC alertan "con profunda preocupación de la escalada de violencia y el gravísimo peligro para la integridad física" que enfrentan los agentes en la lucha contra el narcotráfico. Los tres heridos en Águilas ponen de manifiesto la "alarmante obsolescencia" de sus medios técnicos y navales "frente a un crimen organizado cada vez más violento, temerario y desatado", destacan.

Para la asociación "resulta incomprensible que, mientras gran parte de la atención institucional y mediática se focaliza casi en exclusiva en la situación de Ceuta, se esté dejando completamente de lado la auténtica invasión de lanchas rápidas que asedia las costas de la Península y Baleares". Y añaden: "Lo ocurrido estos días no puede calificarse de meros accidentes operativos, desde AUGC consideramos que estamos ante verdaderos atentados contra la vida de los agentes".

Fuente: La Opinión de Murcia