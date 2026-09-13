Más de 860 migrantes de Ceuta son ubicados en una nueva instalación temporal acondicionada

La Policía Nacional de Ceuta está procediendo esta mañana al traslado de cientos de migrantes que permanecían durmiendo en la calle a una nueva ubicación formada por varias carpas con la intención de evitar que continúen durmiendo a la intemperie.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el traslado se está produciendo desde primeras horas de esta mañana desde el emplazamiento de Loma Colmenar hacia unas carpas que han sido habilitadas junto a la antigua prisión de Los Rosales.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado que la "operación humanitaria" para ubicar en un nuevo recurso temporal afecta a 864 personas que se encontraban en las inmediaciones del embolsamiento en Loma Colmenar.

La ministra, Elma Saiz, que se encuentra en Ceuta desde el jueves, y la autoridad funcional, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han coordinado el operativo.

Estas personas han sido trasladadas, de manera voluntaria, sin incidencias, gracias a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El dispositivo temporal está ubicado en el barrio de Los Rosales, en una parcela propiedad de SEPES, cedida por el Ministerio de Vivienda.

El Ministerio trabaja también para la acogida, a la mayor brevedad, de más de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek.

La policía dispersa a migrantes

La Policía Nacional ha dispersado este domingo a decenas de migrantes que llegaban a la carrera a un nuevo asentamiento habilitado por el Gobierno con la intención de acceder a su interior, pero a los que se les ha impedido la entrada por estar ocupado.

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Esta situación se ha vivido en el entorno de la antigua cárcel de Los Rosales, donde esta mañana se ha procedido al traslado de personas desde el emplazamiento de Loma Colmenar hacia unas carpas habilitadas allí.

Fuente: El Periódico