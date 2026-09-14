Detienen a un pederasta en Gandia con fotos sexuales de su bebé y su hijastra menor

La Policía Nacional ha detenido en Gandia a un pederasta reincidente que distribuyó fotografías sexuales con su bebé de apenas un año y compartió en foros pedófilos otras imágenes íntimas realizadas a la hija menor de su pareja sin su consentimiento, según ha adelantado EFE.

El Grupo IV de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC) de la Policía Nacional arrestó a principios de septiembre a este "abusador sexual" que se encuentra en prisión, puesto que se encuentra acusado de delitos de producción y distribución de material pornográfico infantil así como de un delito de descubrimiento y revelación de secreto.

La investigación, según fuentes policiales, se inició en agosto cuando en labores de ciberpatrullaje (técnica de vigilancia y monitoreo preventivo que realizan las fuerzas de seguridad u organizaciones en el espacio digital para detectar actividades ilícitas), los agentes detectaron en foros de distribución de material de pornografía infantil imágenes sexuales de un bebé de corta edad, menos de un año, y otras fotografías en las que se veía en la calle a una joven, aparentemente también menor, junto con comentarios de un hombre que alardeaba de haber abusado de ella y de drogarla.

En algunas de estas imágenes también se veía a la chica sosteniendo en sus brazos a un bebé, presuntamente el mismo de las fotografías descubiertas previamente, una coincidencia que hizo saltar las alarmas a los agentes, admite en declaraciones a EFE el subinspector de este grupo, Eduardo Casas.

Los agentes analizaron detalle a detalle de las fotos encontradas hasta determinar que algunas de ellas habían sido realizadas en una zona concreta de Gandia. La situación llevó a su vez a los agentes hasta un hombre de 39 años y nacionalidad española. La Policía Nacional descubrió que este ya tenía antecedentes policiales por hechos similares en 2014 y 2023.

El pasado 1 de septiembre, los agentes le localizaron en el domicilio de su pareja. Este se había escondido en el armario y llevaba el mismo pantalón corto que vestía en las fotos de abuso sexual con su bebé. Los agentes localizaron también el lugar donde se habían realizado esas fotografías en la misma vivienda.

La otra menor, de unos 16 años, e hija de la novia del detenido, declaró a los agentes que nunca había sido abusada ni drogada.

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También les aseguró que desconocía que el detenido había realizado esas fotos íntimas ni que hubieran sido distribuidas en foros pedófilos donde este abusador mostraba una preocupante y peligrosa obsesión hacia ella, a juicio de los investigadores.

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