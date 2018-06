Novedades en el Open Valencia: sube de categoría y será el primero con solo juezas

La tercera edición del BBVA Open Ciudad de Valencia fue presentado este martes con varias novedades, entre las que destacan el ascenso de categoría y la decisión de ser el primer torneo de la historia en el que tanto los jueces de silla y de línea como los recogepelotas serán exclusivamente mujeres.

Otras de las novedades será el adelanto de las fechas de su celebración a la última semana de septiembre, sobre lo que la directora del torneo, Anabel Medina, señaló que este año empezarán el 22 de septiembre para tratar de evitar las lluvias de la primera edición y también "para dar a Valencia un torneo con partidos que a lo largo de todo el día". "Antes, a las seis de la tarde, se acababan los partidos por falta de luz y hacía frío, y ahora la jornada será más larga y con partidos nocturnos", explicó.



"La segunda novedad es que va a ser el primer torneo de la historia en el que las seis jueces de sillas, jueces de línea y recogepelotas serán mujeres", agregó Medina, quien también indicó que el torneo pasa de ser un ITF 25.000 a un ITF 60.000.

La actual capitana del equipo español de Copa Federación señaló a este respecto que pasamos a ser un torneo ITF 60.000 más hospedaje. "Damos dos saltos en esta categoría y no situamos en una parte del calendario nacional que tenía un vacío, en el que había torneos más pequeños o muy superiores. Así, las jugadoras tienen todas las categorías para jugar sin salir de España". Además, recalcó que en el plano solidario, además de la habitual colaboración con Sound Tenis, en esta edición se añade la de la Fundación de Tommy Robredo, "que tiene una labor social muy grande y acercar a los jóvenes el tenis en silla de ruedas".

Medina no descartó la posibilidad de participar como jugadora en el torneo, aunque explicó que se consulta si es compatible según el reglamento con su cargo de directora del torneo. "Sería increíble poder jugar, me haría muchísima ilusión, pero estamos viendo a ver si es posible. A mí me encantaría, aunque el nivel sería muy alto y a mí me gusta siempre ganar", comentó entre risas.

En el acto también estuvieron presentes Josep Miquel Moyà, director general de Deportes de la Generalitat; Maite Girau, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia; Alberto Charro, director territorial Este del BBVA, y Ramiro Verdejo, presidente del CT Valencia, donde se celebra el torneo.