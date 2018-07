Garbiñe Muguruza: "Estoy triste y tengo que aprender a elevar mi nivel"

La española Garbiñe Muguruza se despidió con tristeza de su título en Wimbledon, tras caer ante la belga Alison van Uytvanck, 47 del mundo, de 24 años, por 5-7, 6-2 y 6-1 en la segunda ronda, convencida de que tiene que aprender a elevar su nivel cuando la ocasión lo requiera. "Mi nivel no fue el que debía ser", comenzó Garbiñe en inglés. "Ella jugó muy bien y quizás ha tenido mejores golpes que yo y se ha adaptado mucho mejor que yo a la hierba", aseguró la española.



"Para mi fue muy complicado ante una jugadora que le salía todo y que tenía un gran día y no se dio el mío", prosiguió. "Me ha faltado adaptarme a sus golpes y contraatacar mejor, no he estado a la altura para igualar su nivel y que no se escapase en el marcador", dijo luego Garbiñe en español.

"Tiene un juego muy agresivo, muy bueno para la hierba", comentó sobre su rival. "Ha tenido mas éxitos con sus golpes, y yo no la he hecho sentir incómoda. Ha sacado bien y la siguiente bola que jugaba era sido muy agresiva. Ha tomado el control muy rápido y luego ha sabido defenderse muy bien con el cortado", dijo la campeona del año pasado que tras este resultado y a expensas de lo que suceda en el torneo figura ya sexta.

"Cuando vea este partido y hable, sacaré cosas positivas", razonó Garbiñe en tono de autocrítica. "Ahora estoy triste, tengo que aprender para cuando lleguen estas situaciones y pueda elevar mi nivel para que ella o cualquier otra jugadora no se sienta tan cómoda", explicó.

Muguruza tampoco puso peros a la designación del encuentro en la pista tres, la tercera en importancia del recinto, y en el último turno después de un partido femenino y tres masculinos, siendo la actual defensora del título. "Yo solo salí a jugar, y ya está. Nada que hacer, es lo que han decidido. Desde luego me hubiera gustado jugar en otra pista pero la programación es así. He jugado en esta pista otras veces, y no he tenido problemas con el público", explicó de forma educada.

"No le doy importancia a jugar en esa pista, aunque también es verdad que me sorprendió al principio. No creo que haya jugado mal por la pista, no ha sido una influencia. Me hubiera gustado otra pista grande, pero otro año será".