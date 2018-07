Partidos de hoy en Wimbledon

Rafael Nadal volverá a abrir la pista central del All England Tennis Club en la sexta jornada del torneo de Wimbledon. El manacorí saltará a la pista a las 14:00 de la tarde para medirse al español nacionalizado australiano Alex De Miñaur.



Alex de Miñaur, que luchará hoy con Rafa Nadal por un puesto en los octavos de final de Wimbledon, considera que la calidad del español es inmensa, pero admite que creció venerando la figura del Roger Federer, un tenista al que admira por su elegancia. De Miñaur, nacido en Sidney hace 19 años, con residencia en Alicante, tutelado por el excampeón de Wimbledon 2002 Lleyton Hewitt, de padre uruguayo y madre española, es un chico de aspecto tímido, de 1,80 metros y 69 kilos, que cuando habla casi susurra, y al que no le cuesta en absoluto responder en un perfecto español.



«A Nadal lo conozco, pero solo nos decimos hola y adiós cuando nos cruzamos, y en español», reconoce. Hoy tendrán que decirse algo más cuando crucen sus raquetas por primera vez, y además en la pista central del All England Club. Lo harán diez años y un día después de la histórica final que Nadal y Federer disputaron a cinco sets, y que significó el primero de los dos títulos aquí del de Manacor.



Nacido en Sídney, De Miñaur se estableció con sus padres en Alicante a los cinco años, cuando sus progenitores decidieron mudarse, porque no les renovaron la licencia de un restaurante que regentaban. En Alicante permanecieron siete años, y mientras el niño se entrenaba en un club clásico como el Club Atlético Montemar, sus padres llevaban un lavadero de coches. Pero en el 2011, la agobiante situación económica les llevó a regresar a Australia, desmotivados también por la falta de apoyo de las federaciones catalana y valenciana.



La Federación Australiana sí confió en él y desde entonces, Lleyton Hewitt lo dirige y le aconseja, y ahora en el territorio que Leyton dominó hace 16 años, su pupilo se mide con Nadal, el hombre que ha ganado 17 títulos individuales del Grand Slam y dos Wimbledon después de cinco finales.



La jornada dará su pistoletazo de salida a partir de las 12:30 siendo las cámaras de Movistar+ nuevamente testigo de los encuentros. Además de Nadal, la armada española estará representada por Carla Suárez, que buscará superar la tercera ronda por primera vez en su carrera deportiva ante la suiza Belinda Becic, número 56 de la WTA. Ambas tenistas se han enfrentado únicamente en una ocasión el año 2015 en los octavos del torneo de Sttutgart, partido que acabó con victoria para la canaria en dos sets.





Partidos de hoy

Alex DE MIÑAUR (AUS) vs Rafael NADAL (ESP) [2]

Angelique KERBER (GER) [11] vs Naomi OSAKA (JPN) [18]

Kyle EDMUND (GBR) [21] vs Novak DJOKOVIC (SRB) [12]



Pista Nº1 (A partir de las 14:00)

Simona HALEP (ROU) [1] vs Su-Hwei HSIEH (TPE)

Ernests GULBIS (LAT) vs Alexander ZVEREV (GER) [4]

Nick KYRGIOS (AUS) [15] vs Kei NISHIKORI (JAP) [24]

Pista Nº2 (A partir de las 12:30)

Juan Martín DEL POTRO (ARG) [5] vs Benoit PAIRE (FRA)

Dominika CIBULKOVA (SVK) vs Elise MERTENS (BEL) [15]

Pista Nº3 (A partir de las 12.30)

Ashleigh BARTY (AUS) [17] vs Daria KASATKINA (RUS) [14]

Jelena OSTAPENKO (LAT) [12] vs Vitalia DIATCHENKO (RUS)

Jiri VESELY (CZE) vs Fabio FOGNINI (ITA) [19]

Pista Nº12 (A partir de las 12.30)

Alison VAN UYTVANCK (BEL) vs Anett KONTAVEIT (EST) [28]

Carla SUÁREZ NAVARRO (ESP) [27] vs Belinda BECIC (SUI)

Karen KHACHANOV (RUS) vs Frances TIAFOE (USA)

Pista Nº18 (A partir de las 12.30)

Gilles SIMON (FRA) vs Matthew EBDEN (AUS)

Daria GAVRILOVA (AUS) [26] vs Aliaksandra SASNOVICH (BLR)