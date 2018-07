La sorpresa de Novak Djokovic a su entrenador en Wimbledon

Wimbledon tiene fama de ser el Grand Slam más tradicional e inamovible en sus costumbres, y una de ellas es la cena de los campeones, con su posterior baile, que protagonizaron el serbio Novak Djokovic y la alemana Angelique Kerber.





Seguirá con Djokovic

Precisamente el eslovacoentrenador de Djokovic , sorprendió con sus declaraciones al admitir que ganar Wimbledon no entraba en sus planes y que ha sido una de las mayores sorpresas desde que trabaja con el serbio.«Después de que tras perder en París dijera que no iba a jugar en hierba, se encontró a sí mismo enNo creía, durante la semifinal con Rafa, que pudiera ganarle, porque Nadal estaba mentalmente mucho mejor y había ganado ya Grand Slams, pero algo fantástico pasó en el quinto set», explicó Vajda. «No esperaba que ganara Wimbledon. Es la mayor sorpresa en todos los años que he estado con él», agregó.Según Vajda, esperaba que Djokovic alcanzase su mejor nivel «un poco más tarde, en el». «Él paró durante seis meses y si dejas, por ejemplo, de tocar el violín durante tanto tiempo no puedes luego tocar canciones. Hay que entrenar, entrenar y entrenar hasta que rompes las cuerdas de la raqueta, entonces la rutina vuelve y el cuerpo recuerda», matizó el técnico sobre la lesión y operación que tuvo a 'Nole' sin jugar durante meses.Tras ganar el título de Wimbledon Djokovic confirmó que trabajará con Vajda hasta el final de temporada, después de haber roto con él y haber vuelto a contratarle antes de la gira de tierra batida. «Él tomó una decisión, pero yo no sufrí por ello. No fue un castigo, creí que Andre () le podría ayudar. Estuvo bien porque pude pasar más tiempo con mi familia», añadió.