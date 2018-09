El zasca de Anabel Medina a la nueva Copa Davis de Piqué

La capitana del equipo español de Copa Federación, Anabel Medina, ha cuestionado que la Federación Internacional de Tenis (ITF) sólo haya valorado cambiar el formato de la Copa Davis, que a partir de 2019 se disputará en una única semana de noviembre en Madrid o Lille, y que haya dejado fuera del debate el de la Copa Federación.



Anabel Medina ha expresado su deseo de que los dos grupos actuales se fusionen y formen "uno solo" de 16 países. "Veo muy positivo que haya debate, que haya votación y que el tenis evolucione y que cambien los formatos, pero me habría gustado que, a la vez que se está debatiendo sobre el formato de la Copa Davis, se hubiera hecho sobre la Copa Federación", señaló Medina en declaraciones a Europa Press.



Además, la tenista valenciana, que se retirará como jugadora en el Abierto de Estados Unidos (Open USA) tras dos décadas en activo, explicó que ya habían mantenido "conversaciones" con la Federación Internacional para abordar la mejora del sistema. "Desde principio de año teníamos conversaciones con el presidente de la ITF, porque queríamos cambiar el formato. Actualmente son dos grupos de ocho países, para que se fusionasen y fuese un solo grupo de 16", manifestó.



"A día de hoy, el tenis femenino ha dado un salto increíble, hay jugadoras buenas en todos los países y creemos que hay equipos en el segundo Grupo Mundial que merecen estar en el primero. La motivación de las jugadoras 'top' es jugar por ganar, no por subir al Grupo Mundial. Me habría gustado que se hubiera hablado de los dos formatos, tanto de la Copa Federación como de la Copa Davis, ésa es mi reivindicación", concluyó.



Este jueves, la Reunión General Anual de la ITF respaldaba la opción del grupo inversor Kosmos, cuyo fundador y presidente es el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, para modificar el formato de la Copa Davis, que tendrá una ronda de calificación en febrero y una fase final entre los días 18 y 24 de noviembre en Madrid o Lille.



Allí se formarán seis grupos de tres equipos cada uno que competirán bajo el formato 'round robin' (todos contra todos) en series de dos partidos individuales más uno de dobles, todos ellos al mejor de tres sets.



Nada más conocerse la aprobación, Anabel Medina, también directora del torneo femenino BBVA Open Ciudad de Valencia, criticó a través de las redes sociales que la ITF no aplicara una reforma similar a la Copa Federación, y "dejara de lado al tenis femenino".





Está bien que haya debate y votaciones sobre el tenis, sus torneos y sus formatos, pero sin dejar de lado el TENIS FEMENINO.



¿Qué pasa con la FedCup? ¿Por qué la misma institución (ITF) que plantea una reforma sobre la Davis nos deja de lado o aplaza nuestro propio debate? ?? „ Anabel Medina (@anabelmedina) 16 de agosto de 2018