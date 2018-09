Rafa Nadal no jugará la Copa Davis y Bruguera ya tiene sustituto

El capitán de la selección MAPFRE de Copa Davis ha comunicado que Albert Ramos sustituirá al lesionado Rafa Nadal para disputar en Lille el partido de semifinales de Copa Davis ante Francia (14,15 y 16 de septiembre).

Sergi Bruguera: " Rafa Nadal no podrá disputar la eliminatoria contra Francia en Lille. La lesión de rodilla sufrida en el US Open le impide estar en condiciones para disputar esta eliminatoria de semifinales. Esperamos que se recupere pronto y le agradecemos su apoyo al equipo español en esta Copa Davis. He decidido convocar a Albert Ramos en el que confiamos plenamente, hay que recordar que fue el héroe de la primera eliminatoria en Marbella frente a Gran Bretaña".

El presidente de la RFET, Miguel Díaz, ha lamentado la lesión del número uno del mundo. "Ahora sólo queda desear que Rafa se recupere pronto. Su compromiso con nuestro equipo de Copa Davis ha sido máximo, pero por desgracia no podrá estar con nosotros en Lille. Seguimos teniendo plena confanza en el capitán y en nuestro equipo. Albert Ramos, que le sustituye, demostró un gran espíritu de equipo en la primera ronda en Marbella contra Gran Bretaña