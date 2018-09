Confirmada la primera final española del BBVA Open

Paula Badosa y Aliona Bolsova protagonizarán este domingo la primera final española del BBVA Open Ciudad de Valencia, a partir de las 11:30 horas, en la pista central del Club de Tenis Valencia, y que será retransmitida en directo por el canal Eurosport 2.

Será la primera final de un torneo de la categoría ITF 60.000 para ambas, que sólo se han enfrentado en una ocasión. Fue el pasado mes de mayo en primera ronda del ITF 25.000 de Les Franqueses del Vallés, con triunfo para Badosa (6-1 y 6-3) en un torneo en el que también logró el título.

Aliona Bolsova y Rebecca Sramkova han abierto la jornada de este sábado con un duelo igualado que se ha decantado del lado de la española de origen moldavo en el tie break del tercer y último set (3-6, 6-2 y 7-6). La eslovaca se ha adjudicado el primer set en apenas 28 minutos, mientras Bolsova ha respondido adjudicándose el segundo. En el tercero, Bolsova se ha situado con un cómodo 3-0 que Sramkova ha logrado empatar, y aunque la española siempre ha llevado la delantera en el resultado, el partido se ha ido al tie break, en el que Bolsova ha remontado un 5-1 en contra para sumar un 7-5 con el que ha logrado su presencia en la final.

En la segunda semifinal, Paula Badosa se ha enfrentado a la turca Baçak Eraydin, que se ha retirado en el tercer set por una lesión en el sóleo (2-6, 7-6 y 2-0). Con el primer set para la turca, el segundo se ha prolongado durante más de una hora con constantes alternativas en el marcador. Del 3-5 a favor de Badosa se ha pasado al 6-5 para Eraydin, que tras el segundo punto del tie break ha necesitado atención médica por unas molestias en el sóleo. Badosa se ha adjudicado el set y con el partido empatado, Eraydin ha requerido atención médica por segunda vez. La turca ha intentado competir en el tercer set, pero la lesión le ha impedido continuar y se ha retirado.

"Es mi primer año en el circuito y es el resultado de todo el trabajo que estoy haciendo con mis entrenadoras. Que mi primera final de 60.000$ sea en Valencia es muy especial porque ha sido una semana complicada porque he tenido que jugar contra dos de mis mejores amigas, partidos muy duros, pero la semana ha sido muy positiva y mañana a disfrutar", comenta Bolsova.

Badosa afronta el partido de mañana "como una recompensa, no sólo por haber llegado a la final en casa, sino por la manera en la que lo he hecho con partidos muy duros a tres sets en los que en algún momento me he visto fuera, pero he sabido reponerme me he superado a mí misma". La gerundense considera que será "una buena final para un torneo que parece un WTA y que me encanta".

Las favoritas, campeonas en dobles

La pareja formada por la rusa Irina Khromaecheva y la serbia Nina Stojanovic, cabezas de serie del cuadro de dobles, se han adjudicado el título en dobles de la tercera edición del BBVA Open Ciudad de Valencia, al imponerse al doble formado por la griega Valentini Grammatikopoolou y la mexicana Renata Zarazúa (6-1 y 6-4).