Dardo de la madre de Andy Murray a Fernando Verdasco

La imagen de Fernando Verdasco abroncando a un recogepelotas después de pedirle una toalla en las semifinales del torneo de Shenzhen ha dado la vuelta al mundo y ha recibido infinidad de críticas de usuarios de las redes sociales. Y entre ellos, ha llamado la atención la crítiica que le ha hecho la madre de Andy Murray, a quien precisamente eliminó Verdasco en los cuartos de final.



Así, acompañado de un emoticono con una cara de indignación, Judy Murray se refirió a la polémica acción proponiendo un cambio de norma para que no vuelva a ocurrir algo parecido.



"¿Qué hay de una regla que haga a los jugadores coger sus propias toallas?. Y que los recogepelotas solo se preocupen de las pelotas", señaló.





What about a rule that makes players get their own towels? And the ball kids just look after the tennis balls. ?? @ATPWorldTour @WTA https://t.co/kEDWyokhdg