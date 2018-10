La bronca entre Stephens y Pavlyuchenkova: "Esta perra ha intentado golpearme"

Tenso partido el que disputaron Sloane Stephens y Anastasia Pavlyuchenkova en la primera ronda del China Open. Ambas jugadoras se enzarzaron en una bronca durante uno de los descansos entre juegos, llegando incluso a tener que intervenir la juez de silla para que la cosa no fuera a mayores. Por si no fuera suficiente, más adelante, Stephens acusó a Pavlyuchenkova de tratar golpearla con un remate.

La polémica empezó cuando la rusa pidió la entrada del fisio cuando mandaba por 5-2 en el primer set. Stephens no se creía que su rival tuviera una lesión y pensaba que simplemente buscaba cortarle el ritmo. En el siguiente parón entre juegos, con 5-4 en el marcador, la estadounidense recriminó esta acción de Pavlyuchenkova a la juez de silla. "Este es el deporte que practicamos, ¿no? Deportividad. Eso es lo realmente importante", dijo Stephens. Entre sets, ambas tenistas se enzarzaron. "Eres irrespetuosa", dijo Anastasia. "¿Que soy irrespetuosa?, tú has llamado al fisio cuando no estabas lesionada ni de lejos", contestó Sloane. "¿Cómo lo sabes?", replicó su rival. En ese momento, la juez tuvo que separarlas para evitar males mayores.

Ya en el tercer set, y cuando las cosas parecían haberse calmado, tras un largo intercambio, Stephens acusó a Pavlyuchenkova de haber intentado darle con un remate. "Maldita perra, ha intentado golpearme", dijo la norteamericana dirigiéndose a la grada, palabras que captaron las cámaras de televisión.