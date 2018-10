Horario y dónde ver el partido entre Federer y Bautista

Roberto Bautista vuelve a encontrarse hoy con la bestia negra del tenis valenciano, el suizo Roger Federer, número dos del mundo. Ambos buscarán los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái, que el helvético ha conquistado en dos ocasiones, y en el que el de Benlloch fue finalista en 2016 ante Murray. Pero este tendrá enfrente al peor rival posible, que suma 15 años y 34 enfrentamientos ante cinco tenistas valencianos sin conocer la derrota. El partido se disputa este jueves a las 12:00 horas y se puede ver en directo en Movistar+ Deportes.

El ya retirado Juan Carlos Ferrero es el único que pudo vencerle hasta en tres ocasiones (10-3 en su balance), la última en Madrid en 2003, en la pista dura de aquel Masters Series, en el quinto año del suizo como profesional. Pero desde entonces, ni el propio Ferrero, con ocho derrotas consecutivas, ni David Ferrer, ex número tres del mundo, con 17 encuentros perdidos, entre estos las finales de China en 2007 y de Cincinnati en 2014, ni Roberto Bautista, con siete, han podido con él, como tampoco Dani Gimeno Traver y Rubén Ramírez en sendas ocasiones.

Roberto Bautista, que remontó en segunda ronda en Shanghái ante el estadounidense Mackenzie McDonald, número 78 del mundo, por 3-6, 6-4 y 6-1, ya jugó contra Federer el año pasado en Miami y Canadá, en Montecarlo en 2015, hace dos años en Cincinnati y Wimbledon, y en 2014 en Shanghái y en el Abierto de Estados Unidos. Salvo Canadá y Cincinnati, todas en la misma ronda que hoy, los octavos de final. Y en ninguna de ellas pudo hacerle un set al suizo. Cuando más cerca estuvo fue con el doble 7-6 de Miami en 2017.

«Ahora ya estoy en ritmo de competición, mucho más metido en el torneo, y espero jugar bien. Es cierto que a Federer no le he ganado nunca. Pero es verdad que en esta pista yo me encuentro muy bien, es una superficie que se adapta muy bien a mi juego», comentó Bautista tras ganar a McDonald en declaraciones recogidas por Efe. «Tener la oportunidad de estar cerca de ganarle sería un premio después de todo lo que me ha pasado este año», añadió el de Benlloch, que tras sus lesiones y la muerte de su madre está como número 28 del mundo.

Federer, por su parte, calificó a Bautista de «un tipo duro» y por el que siente «un gran respeto». «Estoy emocionado de jugar con él. Me gusta su comportamiento, es un gran luchador y me gusta jugar contra ese tipo de jugadores. Estoy seguro de que el final del partido ante McDonald le dio mucha confianza para el jueves. Eso es bueno para él», añadió el helvético, que sufrió en su debut ante el ruso Daniil Medvedev (6-4, 4-6 y 6-4), su primer partido desde que el australiano John Millman le dejó sin cuartos de final en el Abierto de EEUU.