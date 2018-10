Los mensajes de Federer y Djokovic a Rafa Nadal por las inundaciones en Mallorca

Roger Federer quiso solidarizarse hoy con los afectados por la riada que arrasó el pasado martes la localidad mallorquina de Sant Llorenç des Cardessar y con su amigo Rafa Nadal a quien le ha ofrecido su ayuda.



"Siento mucho lo que ha pasado. Se lo importante que es Mallorca para Rafa. He estado en contacto con él y le he preguntado si puedo ayudar con algo", apuntó el tenista a través de un vídeo difundido en redes sociales.



Nadal, número uno del tenis mundial, se involucró personalmente en las tareas de socorro a los afectados ayudando a los servicios de emergencia en la recogida de escombros en Sant Llorenç y el achique de agua en algunas de las viviendas arrasadas por la riada, que ha acabado con la vida de al menos diez personas.



"He podido ver a Rafa ayudando en los pueblos alrededor de donde él viene. Es bueno verlo y es súper inspirador. Sabes que tienes todo nuestro apoyo, Rafa", agregó el número dos del tenis mundial, quien está en Shanghái disputando el Masters 1000 de tenis.





"You have our support."@rogerfederer offers his condolences to those affected for the recent events in Majorca. pic.twitter.com/Rg1iIsjUuZ — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 11 de octubre de 2018

??@DjokerNole has a message for those affected by the recent tragic events in Majorca. pic.twitter.com/IwW1v3r1Hp — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 11 de octubre de 2018

, ganador de 17 torneos Grand Slams, quien no ha podido viajar aporque está en pleno proceso de recuperación de la lesión sufrida en su rodilla derecha en el pasado, ha mostrado desde el primer minuto su solidaridad con los afectados por la riada y ha ofrecido las instalaciones de su centro de alto rendimiento a los damnificados que se habían quedado sin hogar."Estoy pensando en toda la gente de Mallorca. Os deseamos muchas fuerzas en estos tiempos difíciles y espero poder volver pronto a Mallorca", añadió el suizo, uno de los máximos rivales de Nadal, pero también amigo. Novak Djokovic , número tres en el ranking mundial, también envió sus condolencias y su abrazo a"Quiero mandar un enorme abrazo y saludos a. Muy bien, amigo, por ayudar. Quiero invitar a todos los que vean este vídeo a apoyar de cualquier manera que puedan", apuntó en otro vídeo también publicado en redes."No puedo imaginar lo difícil que es, especialmente para las personas que han estado en el epicentro de todo", añadiósobre el suceso que ha conmocionado a la isla de la que es originario su amigo y rival en las pistas.