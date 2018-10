David Ferrer: "Estoy muy centrado y motivado en acabar mi carrera de la mejor manera"

El tenista David Ferrer, quien este año anunció que la próxima temporada será la última en activo, si bien ya no participará en ningún Grand Slam, señaló que ahora se encuentra "muy centrado y motivado" en acabar su carrera profesional de la mejor manera posible. "Me queda un año y tengo por delante seis torneos y solo quiero mirar el presente. Estoy muy centrado y motivado en acabar mi carrera de la mejor manera posible", aseguró el jugador de Xàbia en una entrevista facilitada por su Academia de tenis.

Ferrer añadió que una vez acabe la próxima temporada necesitará un tiempo de descanso, aunque aseguró que siempre estará vinculado con el Club Tenis Javea y la Academia Tenis Ferrer "porque me encanta el tenis y es mi pasión". "Si puedo ayudar en algo, aquí estaré siempre, pero la Academia está muy bien dirigida por mi hermano Javier Ferrer y su socio Israel. En un futuro próximo quiero formarme en lo que considere que me llene personalmente", prosiguió.

Entre esas posibilidades, no descartó la de ser entrenador. "Me gusta bastante y no descarto nada. Pero el jugador no tiene que tener requisitos, simplemente, las ganas de aprender y que confíe en el entrenador. Yo creo que la figura del entrenador es un formador, son educadores y eso es lo más importante, formar personas", dijo.

Esta semana ha arrancado en las pistas del CT Xàbia la primera edición del Trofeo "David Ferrer ITF Júnior" y al respecto de este proyecto comentó "que sea júnior, una edad de formación me pareció muy atractivo, además que sea internacional y desarrollarlo en el club dónde empecé a jugar es algo muy emotivo".

Ferrer recordó sus primeros pasos como júnior en el tenis y apuntó que apenas disputó dos o tres torneos de esta categoría, ya que explicó que entonces no había tantos como ahora y que por ello se centró más en los Future. "Como no jugué muchos, no fue determinante en mi carrera. Ojalá hubiésemos tenido la oportunidad que tienen los jugadores de ahora júnior para poder aprender y no tener que participar en torneos Satélite dónde quizá eras demasiado joven", señaló.

De aquella época, Ferrer comentó que su principales rivales eran David Nalbandian, Guillermo Coria, Andy Roddick, Tommy Robredo, Marc Lopeza, Enric Mathieu y José Acasuso. "Todos llegaron muy lejos, pero sobre todo, Coria, Nalbandian y Roddick marcaban diferencias sobre el resto", apuntó.

El tenista alicantino recordó cómo era en sus inicios y destacó: "Garra siempre he tenido, lo que pasa es que me enfadaba mucho. Era muy impulsivo, pero siempre he sido un jugador que luchaba hasta la última pelota". "Con el paso del tiempo vas evolucionando viendo jugadores que han sido muy buenos como Carlos Moyá, Albert Costa, Sergi Bruguera que tuve la oportunidad de verlos entrenar, jugar y quieres parecerte a ellos. Juan Carlos Ferrero también me ayudó muchísimo", añadió.

Ferrer, que con 19 años ganó su primer torneo ATP, comentó que su mejor versión fue en 2007, cuando jugó su primer Master y acabé en el puesto 4 del ránking. "En el Master de Shanghai empezó a forjarse el 'David Ferrer Top 10', por así decirlo".

Por último y preguntado por el consejo que les daría a los jóvenes tenistas, respondió: "Que sean ellos mismos y que intenten adquirir los buenos hábitos, comportarse en la pista, ser constantes en el día a día e intentar entrenar con intensidad. Luego, alcanzar el éxito no quiere decir llegar a un ránking concreto o lograr ser profesional, sino que disfrutes jugando al tenis y que cada día des lo máximo de ti".