Tremendo zasca de Frank Cuesta a Rafa Nadal

Frank Cuesta vuelve a atacar a Rafa Nadal. Tres años después de sus primeras críticas al tenista manacorense por su participación en un torneo en Tailandia y los actos previos al mismo, el popular presentador de televisión ha aumentado sus críticas hacia el número 1 del mundo después de que confirmara su presencia en un partido en Arabia Saudí.



Thanks for the invitation and looking forward to playing and visiting for the first time ! https://t.co/hAKr5K4bnq — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 7 de octubre de 2018

Muy contento de anunciar que el próximo dia 7 de diciembre jugaremos una exhibición en Palma de Mallorca a beneficio de los damnificados de San Llorenç. Gracias por la ayuda y apoyo a @goib @conselleriaCPE y @esportsib — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 26 de octubre de 2018

Un hecho que no ha sentado nada bien a, quien en una extensa publicación en su cuenta oficial de Facebook, define acomo "el recogepelotas de los regímenes totalitarios". Antes de referirse al hecho de jugar en Arabia Saudí, recuerda el presentador el porqué de su anterior crítica al balear, con las siguientes palabras: "Muchos recordaran cuando cometiendo un error, llame a Rafa Nadal "Rata pesetera" hace 3 años por estas fechas. Tuve que rectificar y lo hice, porque no eran las formas. Cada uno es libre de ganarse la vida como quiera y tomar las decisiones que quiera (esas fueron mis palabras). En ese momento tenia mis razones personales€ya que vino a jugar un partido de tenis A Tailandia y estuvo varios días antes, haciendo actos públicos aquí y allí con la persona que había dado un golpe de estado, 2 meses antes de que Yuyee entrase en la cárcel. Básicamente, limpiando la cara a un régimen totalitario. Para los que no lo entiendan€Limpiándole la cara al Franco de Tailandia. Ni mis modos fueron los correctos, ni las formas€ pero aun sigo pensando que una persona que gana tantísimo dinero a lo largo del año, una persona que es adorada mundialmente por como juega al tenis, no debería de ir a chuparle el culo a nadie€simplemente por ganar un millón de euros limpios".Tras ello, Cuesta hace referencia a su indignación por el hecho de que Nadal haya aceptado jugar en Arabia Saudí. "Se jugará el mismo partido que se jugo en Bangkok (Nadal vs Djokovic) y donde "solamente" los afines al régimen pudieron verle. Sé perfectamente que "tocar" a Nadal en España es como meterse con Dios en una iglesia€pero€ alguien que ha sido "marca España" durante tanto tiempo...no debería de hacer cosas así, porque solo embarra o quita caretas (a mi modo de ver). Repito que para mi, como deportista, no habrá otro igual€ pero se demuestra la famosa frase de "TODO EL MUNDO TIENE UN PRECIO"€bueno "casi todos". En este caso un millón de dólares".Respecto a las críticas recibidas por sus críticas a Nadal, se defiende con este argumento: "Algunos dirán, que para hablar de Nadal€me tengo que lavar la boca€a esos les diré yo no le chupo el culo por dinero a ningún dictador, opresor de las mujeres o asesino de homosexuales. Tengo muchisimos defectos, pero no ese...muchos dirán envidia , otros demagogia, otros que habría que verme a mi si me ofreciesen ese dinero€como digo, tocar a Nadal es tocar a Dios€ pero todos cometemos errores y creo que Nadal, con estas cosas se equivoca grandemente".Una polémica que ha crecido precisamente cuandoha tenido un nuevo gesto de solidaridad con las víctimas de las inundaciones de Sant Llorenç , al anunciar un partido benéfico para recaudar fondos después de que su imagen ayudando a achicar agua en un taller diera también la vuelta al mundo como ejemplo de implicación y solidaridad.