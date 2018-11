McEnroe ´desafía´ a las hermanas Williams

John McEnroe vuelve a la actualidad deportiva. El veterano extenista, en una entrevista concedida a la televisión australiana Nine Network, señala que podría desafiar y ganar a las hermanas Williams sobre una cancha de tenis: "Si me pusiera con los entrenamientos de forma seria aún podría ganar a las hermanas Williams", aunque destaca que ha rechazado en más de una ocasión el reto, "sinceramente, no es algo que haya querido hacer, pero siempre me preguntan por ello y me lo han propuesto en numerosas ocasiones".

En junio de 2017, McEnroe y Serena Williams se enzarzaron en una polémica cuando el extenista señaló que la tenista estadounidense estaría "cerca del puesto 700 si jugase en el circuito masculino".