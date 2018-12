Perros recogepelotas en un torneo ATP en Londres

La temporada 2018 en el mundo del tenis está terminada, pero todavía quedan algunos torneos hasta final de año. Es el caso de la final del ATP Champions Tour (Circuito Senior), que se celebra este fin de semana en Londres. Concretamente, en uno de los escenarios más emblemáticos que acoge un torneo de tenis a lo largo de la temporada, el Royal Albert Hall de la capital londiense, uno de los teatros más famosos del mundo y uno de los edificios más icónicos de todo el Reino Unido.

Pero el Royal Albert Hall no es el gran protagonista de este Champions Tennis, en el que Juan Carlos Ferrero defiende el título conseguido en 2017, sino que lo son Tina, Melvin y Hattie. Los tres serán los encargados de ejercer de recogepelotas, algo que no sería noticioso de no ser porque se trata de tres perros. Perros que han sido entrenados por la leyenda del tenis británico Tim Henman, y que serán uno de los grandes atractivos del público que acuda al Royal Albert Hall.