Rafa Nadal renuncia a seguir jugando en Abu Dhabi

Rafa Nadal no ha vuelto con buen pie a las pistas después de más de cuatro meses alejado de la competición. Su derrota ante el surafricano Kevin Anderson (4-6, 6-3 y 6-4) así lo demuestra, pero peor aún que la derrota, es la mala sensación con la que terminó el partido el manacorense, hasta el punto de renunciar a jugar este sábado el partido por el tercer y cuarto puesto en el Mubadala World Tennis Championship de Abu Dhabi.

"Después de estar tanto tiempo fuera, de tener una operación apenas hace un mes, es normal tener algunos dolores tras el primer partido. Estoy satisfecho de cómo he jugado y estoy más o menos satisfecho de cómo ha respondido el cuerpo, pero ha sido un duro encuentro de tres sets, he pasado más tiempo en pista del que pensaba, por eso probablemente mañana no jugaré. Me tomaré un par de días de descanso. La temporada acaba de empezar, ya era un objetivo estar aquí, y no es el momento de poder dar un paso atrás. He sufrido mucho con las lesiones y no quiero sufrir más", señaló en rueda de prensa.