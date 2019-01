Primero Murray y ahora Federer: El suizo desvela dónde se retirará

Roger Federer, número tres del mundo, ha asegurado que Wimbledon, el torneo en el que ganó su primer título de 'Grand Slam', podría ser el lugar ideal para una despedida cuando decida poner fin a su carrera deportiva.

Los comentarios de Federer se dieron después de que el escocés Andy Murray dijera que el Abierto de Australia de la próxima semana podría ser su último torneo, debido a que no ha logrado recuperarse del todo de una lesión de cadera.

Federer, que defenderá en Australia el título ganado en 2018, dijo que no tiene en mente un "final de cuento de hadas" para su carrera, pero destacó que le gustaría abandonar el deporte en buen estado físico.

"Hay muchos lugares que son muy especiales para mí", dijo Federer a la cadena CNN. "He sido muy afortunado. Pero sí, claro, Wimbledon destaca como un lugar posible (para la despedida) (...) No espero un final especial con un título en alguna parte antes de hacer el gran anuncio, no necesito que sea así", añadió el suizo.

Federer, profesional desde 1998, ha acumulado 99 títulos en individuales en su brillante carrera, 20 de ellos en torneos de 'Grand Slam'. El mundo del tenis espera que Federer siga jugando al menos hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para sumar el oro individual al de dobles conquistado en Pekín 2008.

"Creo que hay una expectativa de los medios de comunicación de que todo tiene que terminar perfectamente. Me he rendido al respecto hace mucho tiempo. Mientras esté saludable y me divierta, sé que de todos modos va a ser emotivo (...) debería ser un día de celebración, no triste como un funeral", finalizó.

Federer comenzará su campaña en el Abierto de Australia este lunes contra el uzbeco Denis Istomin.