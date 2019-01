Carreño insulta al juez de silla tras perder con Nishikori

El tenista asturiano Pablo Carreño ha caído eliminado en octavos de final del Abierto de Australia, al perder en el "supertiebreak" del quinto set frente al octavo cabeza de serie, el japonés Kei Nishikori, tras más de cinco horas de partido, Carreño ganó los dos primeros sets por 7-6 y 6-4, el japonés replicó en los dos siguientes con el mismo tanteador y el pase a cuartos se decidió en un tiebreak a diez puntos, que cayó del jado del japonés por 10-8, después de que el español tuviera una ventaja de 8-5.







Sin embargo, una bola de Carreño que golpeó en la red fue cantada fuera, pero Nishikori la devolvió después del grito a contrapie del español, y el árbitro concedió el punto. A pesar de que hay ojo de halcón, y la bola es buena, el punto no se repitió como pidió Carreño y su equipo.



El español no volvió a hacer un punto más, y tras abrazar y felicitar a Nishikori, insultó al juez con un "Hijo puta, cabrón", que junto a los aspavientos mientras abandonaba la pista, pueden acarrearle una fuerte sanción.







?? ?? Así de enrabietado ha abandonado la pista @pablocarreno91 tras la decisión del árbitro que le ha sacado del partido ¡ÁNIMO, PABLO!#AusOpenEurosport



Sigue el torneo en https://t.co/fLW7LTy0zL pic.twitter.com/X3Wai0mLJa — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 21 de enero de 2019

Impresionante, espero que revisen las imágenes y se den cuenta del fallo. Seguro que a Carreño le ponen una multaza por eso después de estar corriendo durante 5 horas y al árbitro en nada le vemos arbitrando alguna ronda final de un GS... y no seria la primera vez que pasa — Pablo Andujar (@AndujarPablo) 21 de enero de 2019

Otros tenistas de la Armada como el valenciano Pablo Andújar mostraron su apoyo a Carreño a través de Twitter y criticaron también al juez árbitro. También la italiana Sara Errani se mojó a favor del español.Posteriormente, en rueda de prensa, Pablo Carreño empezó pidiendo disculpas por su comportamiento: "La forma en que me fui de la pista no estuvo bien y lo siento, porque ese no soy yo".