Nick Kyrgios responde al zasca de Rafa Nadal

Rafa Nadal no escondió su malestar con Nick Kyrgios por algunos de los comportamientos del australiano durante el partido que les midió en la segunda ronda del torneo de Acapulco en la madrugada del miércoles al jueves y que acabó con derrota del manacorense en tres sets.

Pero las críticas de Nadal no tardaron en llegar a su rival, quien no se mordió la lengua y respondió también con contundencia. "Soy diferente. Rafa es diferente. Se puede centrar en lo que necesite hacer. No sabe por lo que he pasado. No sabe nada de mí, así que no voy a escuchar lo que dijo. Yo podría comentar lo lento que es entre servicios, pero no voy a hacerlo. No voy a tomar eso en consideración en absoluto".

Una polémica más que se suma a las innumerables que ha protagonizado el australiano desde su llegada al circuito ATP.