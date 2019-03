Kyrgios ataca a Nadal e insulta al juez de silla

Nick Kyrgios ha vuelto a hacer de las suyas en Miami, tras perder su partido de dobles ante Guido Pella y Joao Sousa. El polémico jugador australiano, que formaba pareja con taylor Fritz, insultó al juez de silla: "Este tipo es un idiota, eres una jodida desgracia. Salgo y doy el cien por cien y tengo que tratar con idiotas como él. ¿Es multado por sus errores? Es una basura".





Nick Kyrgios volvió a hacer de las suyas: ayer, luego de la derrota en dobles contra Sousa y Pella, se la agarró con el umpire.pic.twitter.com/31c6dTftAv — Set Tenis (@settenisok) 24 de marzo de 2019

Unas declaraciones que le costarán una sanción económica al australiano, reincidente y que no deja títere con cabeza . Así, en una entrevista alrespondió atras las palabras que le dedicó el español cuando perdió ena manos del ' aussie '."No sé cuánto respeto los demás les muestran, pero no voy a respetar realmente a alguien sólo porque pueden golpear una pelota por encima de la red, eso no es suficiente para que yo los respete. ¿Por qué hay que darles ventaja? Ya tienen la de jugar siempre en las mejores canchas y en las mejores condiciones, todo ese tipo de cosas. Yo no les voy a conceder nada", sentenció.