Horario y dónde ver el partido de David Ferrer

David Ferrer se mide en tercera ronda del Masters 1.000 de Miami a la joven promesa del tenis estadounidense Frances Tiafoe, de 21 años, y 34 del mundo, admitió que será un duelo interesante, en el primero que van a protagonizar como profesional. El tenista de Xàbia juega su partido en la madrugada del martes (00:30 horas), previsto en el cuarto turno del día. El duelo podrá verse en Movistar+ Deportes.

"No quiero pensar en lo que pueda suceder el lunes, lo que si quiero es disfrutar del momento, y estar listo para salir de nuevo a la pista e intentar dar lo mejor de mi", destacó Ferrer, quien reiteró que se encontraba en su último año como profesional. De ahí que cada partido tendrá un significado, que en el caso del duelo ante Zverev, el séptimo como profesional (3-4), le dio una proyección "diferente".

Ferrer, exnúmero 3 del mundo, admitió que el tener ya asimilado que éste será su último año como profesional no significa que no salga a la pista a competir al máximo. "Mi motivación es jugar a un alto nivel y ser competitivo. Es mi objetivo", subrayó Ferrer, que fue finalista del torneo en la edición del 2013. "Ya no puedo jugar a mi mejor nivel, pero quiero tener buena energía y jugar lo mejor en cada partido y eso fue lo que sucedió aquí, esta noche, algo que me hace inmensamente feliz".

Además, Ferrer se convierte en el tercer jugador español, que logró pasar a la tercera ronda después que en la jornada del viernes, también lo consiguieron Roberto Bautista Agut, vigésimo segundo cabeza de serie, y Albert Ramos-Vinolas.