¿La mayor remontada de la historia del tenis?

La espectacular remontada que se ha dado este martes en el ITF de Sunderland ha desatado tantos elogios como suspicacias. En un torneo con 25.000 dólares en premios se ha pdoducido la que muchos consideran ya como la mayor remontada de la historia.



La británica Tara Moore, número 479 del mundo, estaba a un solo punto de perder su partido por un doble 6-0. Con 6-0, 5-0 y 40-30 para la francesa Jessika Ponchet, la local salvó el momento crítico y acabó pasando a segunda ronda con un 6-0, 6-7 y 3-6.



Tara Moore, ganadora de nueve ITF y que solo había llegado hasta segunda ronda en Wimbledon entre los Grand Slam, ha hecho recordar a otras grandes remontadas, como la de Roger Federer ante Rafa Nadal en la final de Miami en 2005, y la de Novak Djokovic ante el suizo en la final del Abierto de Estados Unidos en 2011.





Never give up, never give in!



One point away from being beaten 0-6 0-6, @TaraMoore92 produced the comeback of all comebacks at @the_LTA GB Pro-Series Sunderland Ladies $25K Event on the #ITFWorldTennisTour



? @Sportradar pic.twitter.com/DYsEMy41do