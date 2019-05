David Ferrer: "Si mi último rival fuera Roger Federer no estaría mal"

El tenista David Ferrer, que se retirará profesionalmente en el Mutua Madrid Open, fantaseó con la posibilidad de elegir un rival para disputar su último partido y dijo que si fuera el suizo Roger Federer "no estaría mal".

David Ferrer, de 37 años, explicó los motivos de su decisión de retirarse en el mes de mayo en el torneo de Madrid.

"Lo elegí porque es un Masters 1000, vienen los mejores, tengo la oportunidad de acabar mi carrera con las personas que me han seguido desde siempre y es en casa. Juego en España, Feliciano López es el director del torneo y me hacía ilusión compartir el torneo estando él", dijo Ferrer, en conferencia de prensa, arropado por Manolo Santana y Feliciano López.

"Me siento feliz de acabar de esta manera, disfrutando los últimos partidos. Alargarlo más sería muy pesado, muy duro. Creo que es una buena decisión, tengo otra vida más pausada y tengo ilusiones por hacer otras cosas en la vida", comentó el tenista alicantino, que no tiene preparado nada especial para los próximos días.

"Jugar en Madrid es la mejor manera de poner el colofón a mi carrera. Quiero aparcar las homenajes, disfrutar cada sensación de jugar en la pista central y luego disfrutar lo que venga. Sé que habrá muchos momentos especiales y recuerdos de toda una vida en el tenis, pero ahora estoy centrado en jugar", dijo.

Cuando acabe el torneo y comience una nueva vida sin la alta competición, David Ferrer aún no tiene decidido ningún proyecto profesional de futuro.

"Seguiré vinculado al mundo de tenis, pero no sé de qué manera. Necesito estar con mi familia. Hay una academia que lleva mi hermano y su socio y también tengo algunos torneos del sénior tour. No tengo un proyecto de futuro, a corto plazo lo importante es mi familia, mi mujer y mi bebé", declaró.

David Ferrer fue preguntado por el rival con el que le gustaría jugar su último partido en Madrid si pudiera elegirlo.

"Roger Federer no estaría mal. Nunca le he conseguido ganar, pero eso no quiere decir que le ganara ahora. Sería espectacular, pero tengo la suerte de que en Madrid están los mejores y acabe con quién acabe será especial", señaló.

El tenista alicantino habló, echando la vista hacía atrás, sobre cómo ha visto su carrera profesional a lo largo de más de una década.

"He tenido un nivel muy regular. Por mi carrera me faltó conseguir algo grande como un Grand Slam, pero he aportado mi granito de arena al tenis español. Las Copas Davis han sido muy emotivas y he vivido momentos muy bonitos, sobre todo con mis compañeros", concluyó.