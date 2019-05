Horario y dónde ver el debut de Nadal en Madrid

Rafa Nadal se recupera de un virus estomacal que le afectó el domingo y que ha alterado sus planes en Madrid a punto de entrar en acción en la Caja Mágica, donde llega sin título alguno en lo que va de temporada y con sensaciones corporales «que tampoco son superpositivas. La semana había sido positiva. Había entrenado bien y me había sentido de lo mejor. Pero el domingo me levanté con un virus en la barriga; vine para hacerme la foto con David Ferrer pero me tuve que ir al hotel. Entrené el lunes y este martes mejor pero tengo sensaciones que tampoco son superpositivas a nivel corporal», reconoció Rafael Nadal.

El balear se medirá este miércoles, no antes de las 16:00 horas, al pujante joven canadiense de 18 años Felix Auger-Aliassime como primer rival de un camino 'asequible' hasta una hipotética final sin la presencia de Djokovic, Federer y Thiem en el camino. El partido de Nadal podrá verse en directo a través de Teledeporte y también a través de Movistar Plus. También podrá seguirse a través de la web de Superdeporte.