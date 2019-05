A Rafa Nadal le decían: "dile a tu tío que por favor se calle"

El exentrenador de Rafa Nadal, su tío Toni Nadal, dijo este viernes que enseñó a su sobrino a hacerse preguntas a sí mismo para que "no fuera dependiente" de la ayuda de un técnico.

"Quería que Rafa fuera exigente consigo mismo. Era mi manera de hacer las cosas. Yo entrené siempre a Rafa estando cerca de él. Cuando él estaba peloteando, yo me ponía muy cerca de él para que notara la presión, porque yo quería lograr máxima atención", explicó Toni Nadal en un discurso ofrecido al público presente en el Foro Itálico.



Entrenamiento por preguntas

"Siempre entrené a Rafael con preguntas. Quería que él se preguntara 'por qué la pelota falla', 'por qué fallo ese golpe', 'por qué pasa eso', 'por qué ese jugador me gana', 'por qué no soy suficientemente bueno'. No quería que fuera dependiente de mí", prosiguió.

Toni Nadal también contó una anécdota sobre su experiencia como técnico de Rafa, y reconoció que los árbitros se quejaban por su costumbre de hablar mucho cuando su sobrino estaba compitiendo.

"Yo siempre le hablé mucho. Hablaba mucho también cuando estaba en el 'box' de las pistas. Y los árbitros le solían decir a Rafael: 'dile a tu tío que por favor se calle'", afirmó, provocando las sonrisas de los presentes.