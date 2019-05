El detallazo de Zverez con una niña a la que había dado un pelotazo

Alexander Zverev es uno de los jóvenes talentos del tenis llamados a suceder a Rafa Nadal, Roger Federer y compañía. El tenista alemán se codea ya entre los mejores y tenísticamente tiene todo lo que hace falta para ser un futuro número uno del mundo, y ahora además ha demostrado que es un deportista ejemplar. En el recién comenzado Masters 1.000 de Roma, Zverez jugaba junto a su hermano Mischa en el cuadro de dobles. Se enfrentaban a la pareja formada por el sudafricano Raven Klaasen y el neozelandés Michael Venus, cuando 'Sasha' (así llaman también a Alexander Zverev) conectó un potente remate tras una subida a la red. Ganó el punto con el golpe, pero la pelota acabó llegando hasta la grada y golpeando a una niña pequeña que se encontraba viendo el partido. Zverev se dio cuenta de lo sucedido, y en cuanto pudo se acercó hasta la niña y le regaló una de sus cintas que usa para el pelo. Un detalle que demuestra la calidad humana de Zverev y que seguro que la niña nunca olvidará. Estas son las imágenes de lo sucedido:





This is the cutest thing you'll see all week...



Well played, Sascha ??#ibi19 pic.twitter.com/twaSEqLTV9