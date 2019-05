La final que espera Boris Becker

El excampeón alemán Boris Becker está convencido de que a diferencia de otros jugadores que buscan encontrar la forma en la primera semana, el serbio Novak Djokovic ya la ha adquirido en este Roland Garros.

"La mayoría de los mejores aún buscan la forma en la primera semana y él ya la ha encontrado", señaló Becker, uno de los comentaristas de la cadena Eurosport, ganador de cinco títulos de Grand Slam.

"No hay que subestimar a un once veces campeón como Nadal, que está dispuesto y es capaz de ganar, porque lo ha hecho muchas veces aquí. Siempre va a ser el favorito, pero no creo que Novak esté muy por detrás. Está en forma, me impresionó su partido de la primera ronda", añadió Becker.

El germano se mostró satisfecho también de la participación del suizo Roger Federer este año en el Grand Slam parisino. "Estoy contento de que Roger Federer esté jugando aquí en Roland Garros, es el nombre más grande de este deporte", dijo.

"Ha jugado bien sobre tierra batida, ha jugado en Roma y ha jugado en Madrid, lo ha hecho bien en la primera ronda ganando con facilidad", comentó al respecto, "mientras Roger lo disfrute y se divierta, siempre es difícil de vencer".

"¿Podrá vencer a Nadal en la final del Abierto de Francia? Lo sabremos en 12 días", aventuró Becker, quien ve claro que una final entre el español y 'Nole' sería lo lógico: "Para mí, una final entre Nadal y Djokovic es algo que espero".

