Guiño a David Ferrer en Roland Garros

El valenciano David Ferrer no participa en esta edición de Roland Garros, tras retirarse en el Máster 1.000 de Madrid, pero su figura se hizo presente este miércoles en la pista 14 del abierto parisino gracias a otro 'viejo roquero', el francés Nicolas Mahut.

Mahut, de 37 años, mostró dos muñequeras como las que solía llevar Ferrer y, tras acabar el partido en el que derrotó a otro veterano, el alemán Philip Kohlschreiber, reconoció que se trataba de un homenaje al español.

"Ha sido un pequeño guiño, un homenaje a David Ferrer, al que no pude ver acabar su carrera en Madrid. Ha sido un guiño para él, y porque no sé qué pasará en dos días, veremos cómo me recupero... Era el momento para rendirle homenaje", dijo.

Mahut ha coqueteado con la retirada en varias ocasiones, especialmente al final de la pasada temporada, aunque este miércoles insistió en que seguirá jugando mientras goce de un ránking que haga que le sigan invitando a jugar torneos.

De hecho, tras acudir a este Roland Garros con invitación, en primera ronda apeó con una remontada maratoniana al semifinalista del pasado año, el italiano Marco Cecchinato.