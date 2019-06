Roberto Bautista dice adiós en su ronda maldita

La tenista española Aliona Bolsova alargó su sueño en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, y se clasificó para los octavos de final del torneo tras imponerse este sábado a la rusa Ekaterina Alexandrova en dos sets por 6-2, 7-5, mientras que Roberto Bautista dijo adiós ante el italiano Fabio Fognini.

La joven jugadora de 21 años no deja de crecer en su primera experiencia en un 'grande' y después de superar la fase previa no está dejando pasar esta oportunidad para brillar en la arcilla roja parisina. En esta ocasión, ante una rival no 'excesivamente' potente (58 del mundo), dio muestras de madurez y manejó muy bien su sexto encuentro en dos semanas.

Bolsova, cuyo nombre aparecerá entre las 100 primeras del mundo el próximo lunes, firmó otro partido sólido y se ha plantado ya entre las 16 mejores del 'Grand Slam' sin haber cedido todavía un set en el cuadro final, sólo uno en total desde la fase previa.

Pese a su bisoñez en estas lides, la jugadora de origen moldavo supo contener mejor las emociones ante una Alexandrova que también estaba ante una gran oportunidad de estar entre las mejores pero que pagó sus numerosos errores (31).

Bolsova siempre dio la sensación de tener el partido más controlado. En el primer set, pese a no aprovechar un 'break' inicial, logró otros dos más para adjudicárselo sin problemas, y en el segundo también cogió ventaja al quebrar al inicio.

Pero a partir de ahí vinieron sus momentos más tensos, que también gestionó bien. Alexandrova recuperó el terreno perdido y cuando ambas atisbaban la 'muerte súbita' tuvo una bola de rotura con 5-5. La española la salvó y a renglón seguido fue ella la que presionó al resto. La rusa no la soportó y le entregó el partido con su octava doble falta.

Ahora, Bolsova tendrá otra buena oportunidad de seguir avivando su sueño ante una rival aún más joven que ella, la estadounidense Amanda Anisimova, de 17 años, 51 del ranking WTA, pero con una gran carrera como junior y de hecho fue finalista en París en 2016.



Bautista cae en su ronda maldita por tercera vez

Por otro lado, Rafa Nadal se quedó solo en el cuadro masculino tras la derrota en la tercera ronda de Roberto Bautista que no pudo con el italiano Fabio Fognini, noveno cabeza de serie y que se impuso en cuatro sets por 7-6, 6-4, 4-6, 6-1.

El de Castellón tenía una dura papeleta ante el de San Remo, un jugador imprevisible, pero buen 'terrícola' y con el aval este año de haber conquistado el Masters 1.000 de Montecarlo, dejando fuera en semifinales a Rafa Nadal. Y el italiano estuvo inspirado y demoledor, con 50 golpes ganadores ante los que poco pudo hacer el español, mucho más errático (27 ganadores por 39 errores no forzados).

Aún así, el decimonoveno cabeza de serie comenzó mucho mejor y rompió primero para ponerse 3-1 arriba en el set inicial, momento en el que Fognini reaccionó con cuatro juegos seguidos para ponerse con saque para cerrar el parcial. Bautista salvó esa situación y luego incluso tuvo bola de set al resto antes de caer en la 'muerte súbita' (7/5).

El español también desaprovechó su rotura inicial en la segunda manga y tampoco supo sujetar su servicio cuando sacaba para igualar el partido tras haber vuelto a evitar que su rival se llevase el parcial con su saque. El partido se le puso cuesta arriba, pero el castellonense no se vino abajo pese a desaprovechar otro 'break' inicial. Rompió de nuevo con 4-4 y ahora sí cogió aire con su servicio, pero no demasiado por el de San Remo fue un ciclón (14 ganadores) en el cuarto set para llevarse el billete a los octavos de final.

En cuanto a los favoritos, el serbio Novak Djokovic se plantó también entre los 16 mejores del torneo sin ceder un set tras poner fin a la aventura del italiano Salvatore Caruso, al que batió por 6-3, 6-3, 6-2, en poco más de dos horas.

El número uno del mundo no estuvo tan fino como en otras ocasiones (25 ganadores y 32 errores no forzados), pero eso no le impidió sacar adelante con comodidad su duelo ante un rival, 147 del mundo, sin demasiados argumentos y que no logró un 'break' en todo el partido. El alemán Jan-Lennard Struff, verdugo del croata Borna Coric, será el siguiente oponente del de Belgrado.

Además, también pasó de ronda el austriaco Dominic Thiem, finalista en 2018, pero que se volvió a dejar un set ante un peligroso rival en esta superficie como el uruguayo Pablo Cuevas (6-3, 4-6, 6-2, 7-5) y que ahora se citará con el local Gael Monfils en un atractivo duelo.

Igual de emocionante se espera el que mida al griego Stefanos Tsitsipas, que completó su partido aplazado del viernes ante el serbio Filip Krajinovic (7-5, 6-3, 6-7, 7-6), y al suizo Stanislas Wawrinka, campeón en 2015 y que ganó en tres 'tie-breaks' al búlgaro Grigor Dimitrov, mientras que el argentino Juan Martín del Potro tampoco falló ante el australiano Jordan Thompson (6-4, 6-4, 6-0) y se verá las caras con el ruso Karen Kachanov.

Por otro lado, en el cuadro femenino, las noticias fueron dos eliminaciones. La primera fue la de la número uno del mundo, Naomi Osaka, que tras estar en el filo en sus dos primeros partidos, terminó despidiéndose del 'grande' ante la checa Katerina Siniakova por 6-4, 6-2.

La otra fue la de Serena Williams, triple campeona en París y ganadora de 23 'grandes', que no pudo con su compatriota Sofia Kenin (6-2, 7-5). La que no falló fue la defensora del título, la rumana Simona Halep, que arrolló a la ucraniana Lesia Tsurenko por 6-2, 6-1 en 54 minutos.