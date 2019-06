Andy Murray no encuentra compañera de dobles para Wimbledon

El escocés Andy Murray está teniendo problemas para encontrar una pareja con la que jugar el dobles mixto en Wimbledon, según comentó en rueda de prensa y luego confirmó en su columna en la BBC.

Murray, de 32 años, anunció que jugará Wimbledon en dobles junto al francés Pierre-Hugues Herbert, campeón de los cuatro Grandes en esta modalidad, pero también indicó que le gustaría jugar el mixto, aunque le está costando encontrar compañera.

"Me gustaría, sí. He hablado con un par de jugadoras y me han rechazado un par de veces", dijo entre risas el británico en rueda de prensa.

Las razones que alegó para tales rechazos fue que ha preguntado a varias jugadoras que ya tienen planeado jugar el individual y el dobles y que no quieren involucrarse en una tercera competición por el desgaste físico que ello conlleva.

Una de las tenistas a las que Murray contactó fue la australiana Ashleigh Barty, reciente campeona de Roland Garros y afamada doblista.

"Le pregunté durante Roland Garros y dijo que no porque ya iba a jugar individuales y dobles. Por supuesto que lo entendí, pero también dijo que hay mejores jugadoras que ella por ahí. Entonces unos días más tarde, cuando ganó el título le mandé un mensaje diciéndole que ella era una de las mejores, pero también me rechazó", explicó Murray en su columna en la BBC.

"Es una pena que no podamos jugar juntos porque quiero tener al mejor compañero posible. Estoy seguro que encontraré otra buena pareja, siempre y cuando me encuentre bien para jugar el dobles y el mixto, porque primero quiero ver cómo me encuentro", añadió.



Regreso a las pistas en Queen's junto a Feliciano

Murray participa esta semana en el torneo de Queen's, donde forma pareja con el español Feliciano López. Este torneo marca su vuelta a la competición después de seis meses parado y tras una operación en la cadera.

Después de Queen's, disputará Eastbourne, junto a Marcelo Melo, y de ahí pasará a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.