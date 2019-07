Fognini: "Debería explotar una bomba aquí en Wimbledon"

Fabio Fognini, el último Top-20 que quedaba en el camino de Rafa Nadal hasta cuartos de final, cayó eliminado este sábado en tercera ronda ante el estadounidense Tennys Sandgren.



Pero el italiano, uno de los chicos malos del tenis hace años, antes de aparecer Nick Kyrgios, volvió a hacer de las suyas al quejarse en voz alta cuando perdía 6-3, 2-2 en la alejada pista 14 del All England Club.



"¿Es justo jugar aquí? ¡Malditos ingleses! Espero que estalle una bomba en este club. Una bomba tendría que explotar aquí" soltó criticando la decisión de relegarle a una de las pistas más exteriores y con menos aforo de público.



Fognini perdió 6-3, 7-6 y 6-3 y lleva once años sin pasar de tercera ronda en Wimbledon.







Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP