Roberto Bautista prefiere no pensar aún en Djokovic

El castellonense Roberto Bautista destacó "el factor emocional y los nervios" como la clave del encuentro de cuartos de final contra el argentino Guido Pella en Wimbledon.

"Creo que tanto para él como para mí es una ronda nueva, una situación nueva en la que vamos a luchar los dos por un puesto en las semifinales. El factor emocional y los nervios van jugar un gran papel en la pista", explicó después del entrenamiento a los medios españoles.

"Me he encontrado muy bien durante toda la semana. Físicamente estoy bien y tenísticamente he hecho unos partidos muy serios", aseveró el de Castelló, único tenista en cuartos de final que aún no ha cedido un solo set.

Su próximo rival será el argentino Guido Pella, que llega tras remontar dos sets adversos al canadiense Milos Raonic en octavos de final.

"De Pella destaco que es muy rápido, cubre mucha pista y tiene muy buen ojo y muy buen revés", dijo Bautista del argentino, al que se ha medido en dos ocasiones siempre con triunfo del español.

En el caso de que Bautista superara su compromiso ante Pella y el serbio Novak Djokovic hiciera lo propio con el belga David Goffin, Bautista y el de Belgrado se enfrentarían por tercera vez este año.

En las dos anteriores, la victoria se la llevó Bautista.

"Queda mucho para eso. Ahora tengo que concentrarme en el partido de mañana, que va a ser muy difícil y muy duro", finalizó.