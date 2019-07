El valenciano Carlos Gimeno Valero se mete en la final júnior

El valenciano Carlos Gimeno Valero accedió este viernes a la final júnior de Wimbledon y aspirará a repetir la gesta de Manuel Orantes y Alejandro Davidovich, campeones en 1967 y 2017, respectivamente. Gimeno, de 18 años, se impuso por 7-6 (5) y 6-4 al francés Harold Mayot y disputará su primera final de un Grand Slam, siendo el cuarto español en jugar dicho partido, tras los ya mencionados Orantes y Davidovich, además de Javier Sánchez, que perdió el partido por el título en 1986.

Este era el primer torneo en hierba que Gimeno, entrenado por el español Javier Martí, jugaba en su vida. Su rival en la final será el japonés Shintaro Mochizuki, octavo cabeza de serie del torneo. "No he jugado contra él, no le he podido ver mucho", afirmó Gimeno, que también explicó que no se pone a medio plazo "ningún reto de resultados, solo ir mejorando poco a poco".

Carlos Gimeno, se definió como un jugador al que le gusta "jugar agresivo y que necesita mandar". "Estoy bastante nervioso y contento a la vez. A esperar con ganas jugar el domingo", explicó a Efe Gimeno en las instalaciones del All England Club.

"Soy un jugador que le gusta jugar agresivo y que necesita mandar, aunque hay momentos en los que toca defender", sopesó el jugador de 18 años, al que lleva el representante Albert Molina, mánager de jugadores como David Ferrer y Pablo Carreño, entre otros.

Preguntado sobre si esperaba un resultado tan exitoso como este, el número 49 del ránking júnior lo negó y comentó que era su primer torneo en hierba y que le tocaron "rivales muy duros desde primera ronda". "Se nota el cambio (a la hierba), pero me he adaptado bien. Se adapta bien a mi juego y físicamente se nota que es una superficie mucho más garesiva que la tierra, pero no me puedo quejar de la hierba", dijo.

Una de las anécdotas del torneo le ocurrió en semifinales, cuando ganó el partido después de que su rival cometiese una doble falta debido a una falta de pie. "Había visto faltas de pie, que se las pitaran a mis rivales y que me las pitaran a mí, pero no en un punto de partido ni en un momento tan tenso. Me favoreció a mí, pero te sabe mal si te pones en la situación de tu rival", aseguró Gimeno.

Respecto a si tenía algún plan que haya tenido que cancelar por haber avanzado tanto en el torneo, Gimeno señaló que tenía que ir a Valencia a entrenar, pero que "cuanto más se atrase, mucho mejor".