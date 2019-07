Un tenista de 16 años roza la precocidad de Rafa Nadal

Semana de grande resultados para los deportistas de la Academia JC Ferrero Equelite. Junto a buenos resultados de base en diferentes torneos nacionales, los jugadores más mayores han destacado en el circuito internacional. Estamos hablando de Pablo Carreño, Mario Vilella, Carlos Alcaraz y Jordan Correira que han alcanzado importantes resultados en la pasada semana.

Mario Vilella ha conquistado su primero ATP Challenger en Praga y alcanza su nuevo mejor ranking a las puertas de entrar en el Top 200ATP. Ha escalado 58 posiciones, la segunda mayor subida esta semana entre los 214 mejores, hasta el número 208 del mundo, que mejora su anterior techo, el número 214 que alcanzó el pasado mes de noviembre.

Por su parte, la joven promesa Carlos Alcaraz ha logrado ganar su primero título profesional al imponerse al ruso Skatov en el ITF 25000$ Denia. Alcaraz ha logrado hacerse con el título con 16 años y 2 meses. Un record de precocidad solo superado en España por Rafa Nadal, que abrió su palmarés con 16 años y 1 mes.

Pablo Carreño ha llegado a las semifinales del torneo Hamburg European Open ATP 500 imponiendo en cuartos de final al italiano Fabio Fognini y cosechando su primera victoria ante un TOP 10 ATP en esta temporada. La temporada de Carreño ha estado marcada por las lesiones pero en Hamburgo ha mostrado un gran nivel y ninguna molestia. Un gran torneo para llegar con fuerza a la gira americana.

Por su parte, el brasileño Jordan Correia ha logrado alcanzar su segunda final consecutiva en el circuito Futures. Primero en el 25000$ de Gandia y después en el 15000$ de Casablanca.

Juan Carlos Ferrero se ha mostrado pletórico ante la gran actuación de estos jugadores de la academia: "Estoy orgulloso de los buenos resultados de nuestros jugadores. Lo que han logrado no es nada fácil y es el resultado de trabajar duro y no rendirse. No solo han logrado unos grandes resultados si no que han mostrado un gran tenis mientras competían. Estoy muy contento por todos. Mario y Carlos han logrado cada uno un título muy importante en su carrera, y Pablo y Jordan están logrando importantes victorias y volviendo a competir a gran nivel tras las lesiones. Enhorabuena a todos, a ellos y a todo el equipo que está detrás. Tenemos que seguir trabajando".