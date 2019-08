Vídeo: El puntazo del valenciano Pedro Martínez en el US Open

Espectacular golpe ganador el que se sacó de la chistera el alcireño Pedro Martínez Portero y que le dio el pase a la tercera y definitiva ronda de la fase previa.



El valenciano, que persigue alcanzar el Top-100 del que está cada vez más cerca, superó a Tommy Paul, una de las promesas estadounidenses por un doble 6-4 que sentenció con una dejada magistral por debajo de las piernas.





Shot. Of. The. Week.



????Pedro Martínez comes up with a tweener half-volley en route to advancing to the final round of qualies!#USOpen | @PedroMPortero pic.twitter.com/2BnRQwuSRx