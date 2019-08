Pablo Andújar hace historia y ya está en octavos del US Open

El español Pablo Andújar, 70 del mundo, venció este sábado por 6-4, 6-3 y 6-2 al kazajo Alexander Bublik, 75 de la ATP, y consiguió por primera vez llegar a octavos de final del Abierto de Estados Unidos.



AndÚjar, de 33 años, que disputa su séptimo Abierto de EE.UU., nunca había pasado de la segunda ronda y se unirá a Rafa Nadal, cabeza de serie número dos, como los dos únicos españoles que aseguraron su participación en la segunda semana del último torneo de Grand Slam.



Antes, Nadal venció por 6-3, 6-4 y 6-2 al surcoreano Hyeon Chung, 170 del mundo.



El rival de Andújar será el ganador del partido entre el francés Gael Monfils, decimotercero cabeza de serie, y el canadiense Denis Shapovalov, 33 del mundo.



Andújar, que nunca se había enfrentado a Bublik, impuso siempre el ritmo del juego y en apenas una hora y 59 minutos de acción en la pista número 5 de Flushing Meadows se llevó la victoria.



El español, con golpes precisos desde el fondo de la pista, siempre superó a Bublik, que no pudo tampoco con el resto de Andújar, quien le hizo cinco 'breaks' en 10 oportunidades.



Por otra parte, Rafa Nadal pasó este sábado a octavos de final del Abierto de EE.UU. al derrotar al surcoreano Hyeon Chung por 6-3, 6-4 y 6-2, en un partido de dos horas en el que el español fue muy superior a su contrincante.

Nadal, que ha ganado el Grand Slam estadounidense en tres ocasiones, llegó al encuentro de tercera ronda en buen estado físico después de haber jugado sólo un partido en este torneo tras retirarse el que iba a ser su segundo contrincante, Thanasi Kokkinakis, por una lesión de hombro.



Chung, además, venía de un duro encuentro de segunda ronda el jueves ante el español Fernando Verdasco, en el que dio la vuelta al marcador con dos sets en contra en un partido que duró más de 3 horas y 20 minutos.



En esta ocasión, Nadal se hizo con el primer set en 41 minutos tras romper el servicio del coreano por primera vez en el sexto juego.



El surcoreano, número 170 de la ATP, comenzó la segunda manga subiendo a atacar a la red, una estrategia con la que consiguió apuntarse un primer juego en blanco y encauzar un set un poco más igualado pero que finalmente fue para el español, con ayuda de los errores no forzados de Chung, que en total ascendieron a 37.



En el tercer set, el surcoreano, que este año no ha jugado desde el pasado mes de febrero hasta julio por una lesión en la espalda, se veía sobrepasado por los saques y la derecha de Nadal.



"Cuando (Chung) está sano nos ha enseñado a todos lo bueno que es, jugando las semifinales en Australia", dijo Nadal en declaraciones sobre la pista de juego poco después del partido.



"Sé lo duro que es volver después de una lesión. Le deseo una buena carrera profesional y todo lo mejor", agregó.



El español también afirmó que está "intentando jugar un poco más agresivo" pero menos tiempo, por lo que no acudió al torneo de Cincinatti.



"Querría jugar en todos lados, pero ya no tengo 25 años", subrayó.



Nadal, que ha ganado 10 de los 12 partidos de tercera ronda disputados en Flushing Meadows, se enfrentará en octavos de final con el vencedor del duelo entre el estadounidense John Isner y el croata Marin Cilic.