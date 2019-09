Arantxa Parra: "Espero que podamos llegar a ser un torneo WTA"

La directora adjunta del BBVA Open Ciudad de Valencia, Arantxa Parra, señaló a EFE a la conclusión del torneo que considera que ha sido un éxito esta cuarta edición y que espera que el torneo siga creciendo y que en un futuro sea de categoría WTA.

"Se ha podido ver mejor el cartel que hemos presentado en todas las ediciones del torneo. Hemos tenido seis jugadoras entre las 150 mejores del mundo. Desde el primer día hemos tenido partidos súper disputados, muy competitivos, con jornadas muy intensas. Hemos podido disfrutar de mucho nivel de tenis, no solo en la final sino durante toda la semana", explicó.

"Hemos visto enfrentamientos de jugadoras veteranas con otras muy jóvenes, ha sido una mezcla que nos ha sorprendido por su gran nivel. Estamos muy contentos con la repercusión del torneo, con la gran cantidad de público que ha habido toda la semana y esperemos que esto siga creciendo y podamos llegar a ser un torneo WTA", agregó.

Sobre el desarrollo de la final que la rusa Varvara Gracheva ganó en tres sets a la alemana Tamara Korpatsch señalo que fue un partido "de altibajos".

"En el primer set parecía que Gracheva estaba llevando la iniciativa y jugando muy bien. Ha habido un jugo muy disputado con el 2-1 que se le ha escapado y ha perdido la concentración y rápido se le ha escapado el set. Y luego ha pasado al revés, hasta el 3-2 estaba muy igualado. Ahí ha habido dudas con la marca de una bola, ha perdido el punto Korpatsch, se le ha ido la concentración y ha acabado perdiendo el partido", analizó.

Parra señaló que las jugadoras que acabaron sus partidos muy tarde trataron de colocarlas en la jornada siguiente en turnos a última hora para permitirles una buena recuperación, por lo que no cree que esta fuera la causa de que la mayoría de las tenistas que se encontraban en esta situación perdieran al día siguiente sus encuentros.

"Ha hecho mucho calor toda la semana, pero hemos tenido mucho cuidado en que la acababa de jugar tarde no lo hiciera pronto al día siguiente, a lo mejor ha sido mas bien casualidad", apuntó.

"Yo, siendo jugadora, lo primero que miraba era eso. He hablado también mucho con las jugadoras, para ver qué les parecía el orden de juego. Lo hemos tenido muy en cuenta, y creo que hemos hecho un gran trabajo con la jueza y espero que eso no haya sido la razón", prosiguió.

Ante la ausencia de la directora del torneo Anabel Medina, quien acompaña como entrenadora eventual a Garbiñe Muguruza en la gira asiática, Parra se ha encargado del día a día del torneo.

"Ha sido una experiencia increíble poder formar parte de este torneazo, en mi club y junto a la organización, que me ha acogido de una manera increíble. No podíamos estar mas a gusto, me han facilitado el trabajo, las jugadoras han sido muy amables y no he podido estar mejor", finalizó.