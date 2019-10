Verdasco, "triste y decepcionado" por la lista para la Copa Davis

El español Fernando Verdasco ha declarado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que está "triste y decepcionado" por no formar parte del equipo español que disputará las Finales de la Copa Davis en Madrid, cuya lista ha hecho pública este lunes en Madrid, el capitán Sergi Bruguera.

El madrileño, ganador de las ediciones de 2008, en esta última ganando el decisivo último punto contra Argentina al derrotar a José Acasuso en Mar del Plata, y luego en 2009 y 2011, lamentó su ausencia en la convocatoria realizada por Bruguera. "Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad", escribió Verdasco para añadir: "Gracias a todos los que si creéis en mí!"



Este lunes, el capitán de la selección de tenis, Sergi Bruguera hizo oficial la convocatoria de Rafael Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers, para las Finales de la Davis que se disputará del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid.





Muy triste y decepcionado de no estar en el equipo de @CopaDavis y de que el capitán #SergiBruguera no cuente conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad ( #Madrid ) . Gracias a todos los que si creéis en mi!