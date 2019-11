Vídeo: Zverev, cazado se salta las normas frente a Tsitsipas

No es la primera vez que Alexander Zverev comete una infracción, pero en este caso la TV le cazó en directo. En plena Copa Masters de Londres, el joven tenista alemán perdía en su duelo ante Stefanos Tsitsipas por 6-3, 2-1 cuando llegó un descanso y se puso a mirar su teléfono móvil. Hay que recordar que las normas prohiben utilizar cualquier tipo de tecnología durante los partidos oficiales masculinos siempre que no sean aprobados previamente por el supervisor, algo que en este caso no ocurrió.

Cuestionado sobre lo sucedido, Zverev se limitó a mentir: "estaba colocando bien una botella de agua que se había movido", aunque las cámaras le cazaron en plena acción. La ATP quiso quitar hierro al asunto realizando un comunicado en el que defendía que el jugador no violó ninguna regla durante el torneo. El hecho es que sí lo hizo, al igual que en el Open 500 de Pekín. ¿Será adicto al móvil? En ese caso, aquí le damos unos consejos.