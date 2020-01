"Mi padre me hubiese dado un tirón de orejas si me quedo"

El tenista castellonense Roberto Bautista describió el duro y "difícil" momento personal de la muerte de su padre esta semana, una de las "mejores" de su carrera deportiva tras ganar este domingo la Copa Davis, dando un paso al frente para afrontar "una desgracia tan grande" con el apoyo de su equipo.

"El jueves por la mañana tuve la suerte de vivir los últimos minutos de vida de mi padre y de poder despedirme de él. A partir de ahí son decisiones personales que toma cada uno. Mi padre me hubiese dado un tirón de orejas si me hubiese quedado en casa", dijo en una rueda de prensa más que emotiva.

El de Castellón perdió a su padre el jueves y este domingo encaminó la sexta Ensaladera española con su victoria en el primer punto sobre Felix Auger-Aliassime. "Después de un momento malo, de una desgracia tan grande, lo primero que hay que hacer es dar un paso al frente, afrontar las cosas como son. Eso es lo que he intentado hacer hoy y después de muchas desgracias que me han tocado en estos últimos años desgraciadamente", apuntó.

"Ha sido muy difícil. Hablé con Sergi y me fui a casa el jueves. Volví para apoyar al equipo para estar en la final y después tuve la oportunidad de jugar hoy porque todo el equipo hizo un gran trabajo desde el primer día. Fue un sentimiento increíble en la pista hoy", añadió un Bautista ovacionado de manera especial por la Caja Mágica.

Bautista reconoció que se volvió para apoyar al equipo, pero que con el pase a la final sintió la necesidad de jugar. "Rafa es nuestro MVP. Ser parte de este equipo es especial, aprendemos cosas y compartimos. Es una de mis mejores semanas en mi carrera. Cuando ganó Rafa el último punto fue increíble. Todo el mundo ha participado", apuntó.

"Yo ayer cogí el coche desde Castellón aquí y lo último que tenía en la cabeza era jugar. Me vine con el corazón a apoyar, a ser un miembro más del equipo no tenía la idea de jugar pero es verdad que una vez pasamos a la final ya mi cabeza estaba en jugar. Por suerte ha salido bien. Tengo que dar las gracias al capitán y al equipo por haber confiado en mí", finalizó.



Elogios de Corretja y Muguruza

El castellonense no sólo recibió grandes elogios de Rafa Nadal tras conquistar el equipo español la Ensaladera. Álex Corretja, extenista, excapitán de Copa Davis y que también la ganó en su momento, también se refirió el a de Benlloch: "Honestamente cuando me enteré por los medios que iba a jugar Bautista me impactó mucho, me sorprendió y he de reconocer que es alucinante lo que ha conseguido".

"Que Bautista consiguiera jugar, abstraerse de todo, estar concentrado, ganar y darle el punto al equipo, y llevarlo con esa entereza, demuestra que tiene una personalidad muy fuerte y que realmente es alguien muy especial", añadió.

La exnúmero uno mundial WTA, la española Garbiñe Muguruza se rindió también al castellonense, pero también a Nadal: "Me pareció espectacular ganar y además hacerlo en España. Rafa es un súper campeón. Es mucho peor verlo desde fuera porque dentro estás en la acción y puedes hacer algo. Lo de Bautista ha sido increíble, yo no sé si podría haber hecho lo que ha hecho él. No puedo ponerme en su lugar porque debe de ser muy duro".

