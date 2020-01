David Ferrer despide el año entre tiburones

L'Aquàrium de Barcelona y el ex tenista David Ferrer han felicitado este martes las fiestas navideñas con una inmersión solidaria que ya se ha convertido en una tradición. En esta ocasión, el actual director del Torneo Barcelona Open Banc Sabadell ha elegido el 'Proyecto Brain' del hospital San Joan de Déu como destinatario de los 5.000 euros que dona la entidad barcelonesa, ejecutando así un golpe ganador en favor de la investigación de las enfermedades neurológicas infantiles.

David Ferrer se ha sumergido en el Oceanario, y después de nadar entre los tiburones y las más de 80 especies marinas que lo habitan, ha felicitado la Navidad a todas las familias y, muy especialmente, a las de los 'Pequeños Valientes' que luchan contra alguna de las diferentes enfermedades que afectan al cerebro de los más pequeños.

Al salir del agua, el jugador del RCT Barcelona aseguró que "no me lo pensé dos veces cuando me propusieron ser el padrino de esta hermosa acción que hace L'Aquàrium cada año y también tuve muy claro para quién iría el donativo".

David Ferrer ya hace tiempo que colabora con el 'Proyecto Brain' y explica que "aunque todavía queda mucho trabajo por hacer en el ámbito de la investigación, resulta muy gratificante ver cómo el esfuerzo que hacen los profesionales ayuda a niños y niñas que luchan día a día para superar un problema neurológico que, en muchos casos, sufren desde nacimiento y llevar una vida lo más normal posible".

También añadió que "iniciativas como éstas son fundamentales para contribuir al estudio del cerebro de los pequeños que está en constante desarrollo y, por tanto, tiene unas características especiales. Sin conocer este órgano no se pueden desarrollar tratamientos para las enfermedades que le afectan".

El 'Proyecto Brain' de San Joan de Déu es un trabajo de investigación transversal que tiene como objetivo transformar la manera actual de investigar las enfermedades neuropediátricas dirigiendo el estudio hacia el desarrollo de nuevas terapias.

David Ferrer se ha añadido a la lista de famosos que han participado en esta actividad solidaria organizada por L'Aquàrium de Barcelona y por la que ya han pasado Leo Messi, Ona Carbonell, los Hermanos Roca, Judit Mascó o Antonio Orozco, entre otros. La directora de L'Aquàrium, Mª José Peretó, agradeció la colaboración del actual director del Torneo Barcelona Open Banc Sabadell a quien ha felicitado por su nuevo cargo y ha manifestado que "para nosotros, es un orgullo que personas de la trayectoria de David se impliquen en nuestra causa, que tiene como objetivo proteger el mundo marino y sus especies".

David Ferrer ha sido profesional durante 19 años en el ATP Tour consiguiendo 27 títulos y 3 Copa Davis, además de sumar más de 730 victorias y llegar al tercer lugar del ranking durante el año 2012. El próximo mes de abril (del 18 al 26) se estrenará como director del Torneo Barcelona Open Banc de Sabadell, que llega a su 68ª edición y que ya tiene confirmada la presencia de Rafa Nadal.