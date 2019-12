"Nadal me ha dado una masterclass, ¿cuánto tengo que pagarle?

"Nadal me ha dado una masterclass, ¿cuánto tengo que pagarle? MubadalaWTC

Rafa Nadal ha arrasado al ruso Karen Khachanov en su estreno en el torneo de exhibición de Abu Dabi con un 6-1 y 6-3. Tal fue el dominio del balear sobre el número 17 del ránking ATP que este último no ha dudado en alabar a Nadal al finalizar el encuentro. "Me ha dado una masterclass. Me tiene que decir cuánto le tengo que pagar por ella. Está en forma", comentó el ruso.

Parece que Khachanov sabía lo que iba a suceder en la previa al duelo con el manacorí. "Le he dicho que estaba calentando mucho antes del partido, que iba a llegar cansado", ha bromeado.

Por otro lado, el ruso ha dicho que "he jugado bien, con un rendimiento inesperado después de una Copa Davis muy dura. Pero esta afición y este público me han dado la energía suficiente. Tengo grandes recuerdos de este torneo". Asimismo, el ruso también ha expresado que "daré lo mejor de mí" contra Tsitsipas.

Premio de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha otorgado la condecoración de la Cruz de Plata al mérito al tenista Rafa Nadal por su colaboración con el Cuerpo por su promoción de la Liga Nacional Interuniversitaria de Retos en el Ciberespacio.

En un acto en la sede de la Zona de Islas Baleares de la Guardia Civil, el tenista ha recibido el reconocimiento por su labor en este proyecto. De este modo, ha subrayado que "es un verdadero honor" obtener la Cruz de Plata y ha agradecido "la gran labor diaria de la Guardia Civil".

Además, Nadal ha colaborado en la iniciativa pionera que la Guardia Civil ha llevado a cabo confluyendo con el 175 aniversario del Cuerpo. En este contexto, la primera Liga Nacional Interuniversitaria de Retos en el Ciberespacio perseguía captar talento juvenil a través de un vídeo promocional de la Cyberleague, protagonizado por el tenista.